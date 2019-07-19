Корейская киносеть CGV планирует заняться производством российского кино

Южнокорейская киносеть CJ CGV намерена финансировать производство российских кинопроектов в рамках стратегии по экспансии рынка РФ. Об этом в интервью БК заявил исполнительный вице-президент CJ CGV по глобальному развитию Брет Ким.

«Киносеть CGV является частью большой корпорации CJ, в которую также входит и E&M, являющаяся крупнейшей продюсерской кинокомпанией в Азии, – отметил Брет Ким. − Такое партнерство может давать плоды очень быстро. Например, в Турции киносеть CGV зашла в 2016 году, и уже в 2017-м E&M выпустила там первую копродукцию, снятую на национальном языке. Представители этой кинокомпании заинтересованы в присутствии в России, и я думаю, что мы поможем им инвестировать в ваш рынок».

Кроме того, у компании есть глобальный бренд CGV Arthouse, который специализируется на выпуске высококачественных арт-фильмов. «Думаю, через какое-то время мы могли бы начать производство фильмов в России и под этим брендом», – добавил г-н Ким. Среди других вариантов инвестирования – открытие киношкол. Такие проекты есть в Китае, Вьетнаме и Индонезии, в этих киношколах преподают корейские актеры, режиссеры и продюсеры.

Брет Ким также рассказал о планах по развитию сети кинотеатров в России CJ CGV и сроках открытия первых площадок. Подробное интервью можно будет прочитать в пятничной рассылке электронного БК.

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19.07.2019 Автор: Дмитрий Некрасов