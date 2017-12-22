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«Синема Парк» и «Формула кино» вступили в Ассоциацию владельцев кинотеатров

Теперь она объединяет 176 площадок

Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» стала членом недавно созданной Ассоциации владельцев кинотеатров. Теперь это самый крупный участник данного альянса кинопоказчиков. Со вступлением самой большой кинотеатральной сети страны Ассоциация стала объединять 176 кинотеатров с более чем 1000 кинозалами. 

«У кинотеатров много вызовов: пиратство, домашний просмотр и цифровые окна, есть также ряд вопросов к регулированию со стороны государства, – прокомментировал решение о вступлении в альянс глава Объединенной сети Роман Линин. – Очень хорошо, что есть возможность объединиться, чтобы согласованно прилагать усилия и находить решения этим вызовам времени».

Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин приветствовал приход именитого игрока. «Мы очень рады вступлению такого крупного игрока в наши ряды. Только сообща мы сможем отстаивать интересы участников кинопоказа», – заявил он.

Ассоциация владельцев кинотеатров появилась в сентябре 2017 года. Основными целями это организации названы поддержка и развитие предпринимательства в сфере кинопоказа, формирование позитивного имиджа кинопредпринимателя в России и за рубежом, а также содействие в устранении барьеров, препятствующих эффективному развитию бизнеса кинотеатров в стране. Несколько дней назад Ассоциация выступила с громким заявлением относительно ситуации вокруг нового договора кинотеатров с компанией «Централ Партнершип», призвав своих сторонников не подписывать его из-за прописанных в нем «кабальных» условий работы и штрафов.  

22.12.2017 Автор: Артур Чачелов

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