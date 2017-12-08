«Синема Парк» и «Формула кино» не будут продавать билеты на «Звездные войны» онлайн

Объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула кино» приняла решение не открывать онлайн-продажи на фильм ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ. Причиной тому – пресловутая наценка в 10%, которую выставляет покупателям эксклюзивный продавец кинобилетов этой сети в Интернете, сервис «Рамблер.Касса». Из-за нее между кинотеатрами и дистрибьютором картины, компанией WDSSPR, возник спор о том, как делить дополнительно полученные со зрителей сборы. По этой причине у зрителей «Синема Парка» и «Формулы кино» сейчас нет возможности онлайн-покупки билетов и другой фильм от WDSSPR – российскую музыкальную драму ЖГИ!. Чтобы выйти из положения Объединенная киносеть открыла на сайтах своих кинотеатров возможность онлайн-бронирования мест, однако выкупить их можно будет только в кассах.

Споры вокруг распределения дополнительных доходов с наценки у кинотеатров Александра Мамута происходят уже не в первый раз, однако решаются они по-разному. Сеть также не стала продавать в онлайне билеты на фильм компании «Двадцатый век Фокс СНГ» УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ, ограничившись бронированием. Тогда стороны решили не усугублять ситуацию до достижения новой договоренности по распределению сборов. С тех пор ситуация не изменилась, хотя впереди у Fox несколько крупных релизов, доля онлайн-продаж билетов на которые могла бы быть значительной. В случае с дистрибьютором UPI обе стороны пошли на конфликт, и «Синема Парк» с «Формулой кино» лишились возможности прокатывать фильмы от Universal.

А вот с компанией «Централ Партнершип» ситуацию вокруг наценки решить почти удалось. По информации «Ведомостей», этот дистрибьютор предварительно согласился не пересматривать систему распределения сборов из-за наценки взамен на то, что его картины получат дополнительную рекламу через ресурсы холдинга «Рамблер». Во всяком случае, подобный вариант будет использоваться на ближайших российских проектах ЦПШ.

Единственным голливудским мэйджором, который пока не вступал в споры с Объединенной сетью из-за наценки является Warner Bros., фильмы которого в России прокатывает компания «Каро Премьер». Впрочем, у него пока не было повода – его ближаший релиз состоится только 11 января 2018 года.

Объединенные «Синема Парк» и «Формула кино» – крупнейшая сеть кинотеатров в России. По данным Фонда кино на нее приходится около 19% всех киносборов. Разногласия с дистрибьюторами и отсутствие удобных онлайн-сервисов для зрителей могут изменить эту цифру, однако насколько ощутимым будет влияние этих проблем на бизнес-показатели киносети пока сказать сложно.

08.12.2017 Автор: Артур Чачелов