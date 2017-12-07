«Централ Партнершип» возьмет долю с наценки на кинобилеты

Ситуация вокруг наценок на кинобилеты продолжает накаляться. Компания «Централ Партнершип» намерена пересмотреть отношения с кинотеатрами и уже начала рассылку новых договоров о сотрудничестве. В них дистрибьютор использует понятие «полная стоимость билета», подразумевая под ней реальную розничную стоимость билета (проданного в кассе или онлайн), которая взимается в качестве платы за вход на сеанс. Другими словами, ЦПШ хочет документально закрепить за собой право получать долю от наценки за продажу билетов, существующую в ряде киносетей и отдельных кинотеатров.

Первой вопросом пересмотра долей из-за наценки еще в сентябре заинтересовалась компания Universal Pictures International. Она также разослала площадкам договоры с обновленными условиями работы и схемой расчета дистрибьюторских отчислений. Это произошло после того, как Объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула кино» сделала эксклюзивным партнером по продаже кинобилетов онлайн-сервис «Рамблер. Касса», а тот в свою очередь ввел для покупателей обязательную 10% наценку «за услугу» на каждый билет. В сентябре Объединенная киносеть отказалась принимать новые условия работы с релизами Universal, и в результате ей отказали в праве проката боевика СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ и триллера СНЕГОВИК. Кроме того, у сети возникли проблемы с дистрибьютором «Двадцатый век Фокс СНГ», который до заключения новых договоренностей, касаемых распределения доходов с наценки, запретил «Синема Парку» и «Формуле кино» продавать билеты на детектив УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ онлайн.

Новые условия договора с ЦПШ распространяются на все релизы компании, начиная с ЛЕГЕНДЫ О КОЛОВРАТЕ. В Объединенной сети эта картина представлена широко, билеты на ее сеансы продаются в том числе и с онлайн-наценкой. Тем не менее пока представители киносети отказываются комментировать ситуацию с новыми условиями от дистрибьютора. «Единственное, что могу сказать: пока действует старый договор, новые условия мы не обсуждаем», – сказала «Коммерсанту» директор по связям с общественностью и внешним коммуникациям «Синема Парка» и «Формулы кино» Александра Артамонова. Сроки действия старого договора ей не уточнялись.

«Централ Партнершип» изменения также не комментирует, однако, как утверждают источники на рынке, компания настроена очень серьезно. Если какая-либо из сетей или площадок откажется подписать новый договор, дистрибьютор посчитает возможным отказать им в показе своих картин, в том числе будущего потенциального кинохита ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, стоящего на новогодних праздниках.

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07.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ