В конце января 2020 года в Москве пройдет очередной Content Summit Russia

C 28 по 30 января в Москве в рамках выставки CSTB. Telecom&Media’2020 пройдет форум Content Summit Russia, на котором обсудят новые бизнес-модели экосистемы видеосмотрения, тенденции в области потребления видеоконтента в различных средах, эффективные способы монетизации OTT-платформ и актуальные вопросы российской киноиндустрии и рынка продакшна в целом.

Представители медиахолдингов и телеканалов, OTT/VOD сервисов и платформ, агрегаторов контента, продакшн-студий и аналитических агентств поделятся информацией о том, как создать продукт, который завладеет вниманием зрителя не только в России, но и за рубежом, а также как и кому продавать эксклюзивный контент.

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11.12.2019 Автор: БК