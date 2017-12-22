В январе пройдет первый Content Summit Russia

31 января в выставочном пространстве «Крокус Экспо» пройдет конференция Content Summit Russia «Российский контент: тенденции и перспективы», которая состоится в рамках ведущей российской выставки-форума CSTB. Telecom & Media’2018. Выставка-форум организована компанией «Мидэкспо» при поддержке Reed MIDEM (международные выставки контента MIPTV и MIPCOM) в сотрудничестве с компанией Expocontent, официальным представителем Reed MIDEM в России, Украине и странах СНГ.

Content Summit Russia «Российский контент: тенденции и перспективы» станет рабочей платформой для ключевых международных игроков кино –, теле - и телеком индустрии, которые соберутся на одной площадке для обсуждения насущных проблем и перспектив отрасли. К участию в деловой программе приглашены ведущие продюсеры, дистрибьюторы, а также российские селлеры и байеры контента.

Программу откроют представитель компании Reed Midem Сильван Форо, заместитель генерального директора компании «Мидэкспо» Дарья Петрова и генеральный директор компании «Экспоконтент» Александра Модестова.

Программа конференции состоит из нескольких тематических блоков. Первая секция будет посвящена исследованиям российского рынка контента. Мария Еркович, компании KVG Research, доложит о ключевых тенденциях развития российского цифрового рынка сегодня и сделает прогнозы на будущее на основании собственной аналитики в области телевизионного контента России и стран СНГ. Далее заместитель генерального директора медиахолдинга ВГТРК Дмитрий Медников совместно с директором института Momri Кириллом Танаевым расскажут о потреблении детского контента в 2017 году.

Следующая секция под названием «Выход российского контента на международный рынок» пройдет в формате панельной дискуссии, модератором которой выступит Нина Ромодановская, главный редактор профессионального портала Proficinema. В этой секции продюсеры наиболее успешных кинокомпаний и холдингов расскажут о своем опыте производства уникального контента и его продвижения на мировом рынке, а также о том, как соответствовать мировому уровню качества. Александра Модестова, официальный представитель Reed Midem в России и СНГ, расскажет, как поменялось российское участие в международных телерынках MIP за последние несколько лет и какие российские сериалы привлекли к себе наибольшее внимание международных байеров в 2017 году.

Что ждет индустрию медиа в обозримом будущем? Как VR -технологии и видео в формате 360° трансформируют потребление контента и как могут повлиять на медиаиндустрию в ближайшем будущем? Этому глобальному вопросу посвящена Секция «Новые технологии и тренды будущего медиаотрасли: видео в формате 360° и VR» расскажет что ждет индустрию медиа в обозримом будущем и как VR -технологии и видео в формате 360° трансформируют потребление контента и как могут повлиять на медиаиндустрию. Здесь приглашаются выступить Дмитрий Медников, заместитель генерального директора ВГТРК, Георгий Молодцов, креативный директор проекта VRability, представители телеканалов «Матч ТВ», Russia Today, «АВТО24», ассоциация дополненной и виртуальной реальности AVRA и многие другие. Модератором выступит Евгений Борисов, CEO Vortex.Pictures.

Секция «Развитие российских телеканалов за пределами РФ», которая пройдет при поддержке портала «Кабельщик Евразия», предложит к обсуждению реальный опыт выхода российских телеканалов и теледистрибьюторов на зарубежные ТВ-рынки, а также перспективы российского контента в России и за рубежом. Отдельно рассмотрят страны СНГ и Балтии как потенциальное направление развития для российского контента. Участники разберут каналы продвижения контента за рубежом и поговорят об адаптации российского контента для зарубежных телеканалов. Модератором выступит Яна Бельская, главный редактор интернет-портала «Кабельщик», а среди приглашенных к выступлению: Михаил Ковальчук, CEO Signal Media, Андрей Райх, СEO Kartina.TV, Представитель Первый канал. Всемирная сеть, СТС Интернешнл, ВГТРК, Russia Today, а также представители общественных объединений операторов связи и вещателей стран СНГ и Балтии: Арарат Арушунян, президент Ассоциации кабельных телевещателей Армении, Сауле Сарсембаева, генеральный директор Silk Way Media, Казахстан, Владислав Гурман, член правления Open Agency, Латвия, Тамара Лалазашвили, генеральный директор компании T3Concept Ltd., Грузия, Айдер Бекиров, президент Медиагруппы «Европа», Кыргызстан, Татьяна Елькина, директор ТОО Eurasia Media Distribution, Казахстан.

22.12.2017 Автор: Артур Чачелов