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На выставке CSTB. Telecom&Media’2020 обсудят новые форматы съемки, вещания и доставки контента

В рамках выставки пройдет Форум «Технологии и сервисы»

C 28 по 29 января в рамках деловой программы выставки CSTB. Telecom&Media’2020 у представителей кабельных, спутниковых, ШПД и мультисервисных операторов, производителей оборудования и ПО, технологических компаний, специалистов по видео-, кино- и телесъемке, вещателей и интеграторов появится возможность встретиться на международном Форуме «Технологии и сервисы» и поговорить с ведущими экспертами, познакомиться с инновационными технологиями и узнать о технических новинках на рынке телеком и медиа. Форум состоится при генеральной поддержке «Медиа-Коммуникационного Союза». 

Деловые мероприятия Форума начнутся 28 января с дискуссионной панели «Форматы сверхвысокой четкости, маркетинг и развитие бизнеса». Операторы связи и производители контента попытаются спрогнозировать, когда UHD, HDR и 4К станут массовым явлением в культуре смотрения как для телезрителя, так и для игроков рынка. Вместе с участниками мероприятия модератор Николай Орлов, заместитель генерального директора по контентной политике «Триколор», вынесет на повестку дня вопросы о том, что сдерживает развитие UHD в России и мире, как сформировать спрос и грамотно использовать новые возможности для продвижения, где брать контент 4K, и готов ли пользователь к затратам на более дорогую подписку с UHD каналами. 

Следующая сессия «Новая жизнь вещательных технологий» будет посвящена современным решениям для съемки, вещания и доставки контента в формате 4K и 8K. Участники обсудят, нужно ли интегрировать технологии UHD в телевизор, и рассмотрят будущее UHD. Как внедряют VAR в Российском футбольном союзе, заменит ли искусственный интеллект живых судей и как происходят автоматизированные съемки в спорте? Станет ли remote production новым витком развития для телекомов и бродкаста? Победят дли вертикальные форматы съемки? Каково практическое применение 5G в техническом зрении и анализе изображений? Эти и многие другие вопросы рассмотрят эксперты вместе с модератором Олегом Колесниковым, генеральным директором KC Group LLC. 

О том, что происходит с телевидением в эпоху «Индустрии 4.0» и как отрасль адаптируется к новой технологической реальности, эксперты поговорят во второй день CSTB. Telecom&Media, на дискуссионной панели «Спутниковые операторы в эпоху индустрии 4.0». Модератор – Сергей Плотников, директор департамента инфокоммуникационных технологий и мультимедийных услуг ГПКС. Участники расскажут о мультисервисных платформах операторов спутникового ТВ и о возможностях, которые они предоставляют: телевидение, умный дом и шопинг в одном пакете услуг. Еще одним направлением станет обсуждение 5G. Собравшимся предстоит выяснить, будет ли экосистема 5G конкурировать с традиционными средами и возможен ли компромисс. 

Особенное внимание на Форуме «Технологии и сервисы» будет уделено настоящему и будущему HBB TV – инновационной технологии, позволяющей перевернуть представление о взаимодействии интерактивного и линейного цифрового телевидения, а также расширить коммерческие возможности телеканала. В сессии «Повышение бизнес-эффективности телеканалов посредством дополнительных сервисов» профессионалы обсудят основные направления в области взаимодействия с аудиторией, актуальные инструменты повышения доходности телеканалов на примерах из международного опыта, технические решения для оптимизации расходов каналов, новые тренды в телевизионном оборудовании для поддержания интерактивного взаимодействия со зрителем. 

Деловая программа CSTB. Telecom&Media включит в себя специальную Сессию для региональных операторов. На круглом столе «Состояние, проблемы и перспективы рынка региональных операторов связи» эксперты рассмотрят государственные инициативы и их влияние на рынок телекоммуникационных услуг, программу «Устранение цифрового неравенства» и доступ альтернативных операторов к инфраструктуре, конвергенцию услуг, новые сервисы и бизнес-модели для повышения ARPU и наращивания абонентской базы, слияния и поглощения операторов связи. 

Правовые и административные риски операторов спикеры обсудят на одноименной панельной дискуссии, где главными темами станут Закон СОРМ-Яровой, суверенный Интернет, закон о едином поставщике и особенности реализации этих и ряда других законов для операторов связи. На технологической сессии «Решения и продукты» будет освещен круг вопросов, касающихся продажи услуг и опций оператора, BRAS, DPI и других помощников монетизации операторского бизнеса, мониторинга поведения абонента перед телевизором и рекомендательных систем. А среди основных тем панельной дискуссии «Диверсификация бизнеса и новые источники дохода» – наращивание абонентской базы с помощью интерактивного ТВ, игровые сервисы в операторских сетях, операторы моно-услуг и другие. 

В конце Сессии региональных операторов состоится розыгрыш призов среди посетителей мероприятия.

Чтобы попасть на Форум «Технологии и сервисы», необходимо приобрести билет на деловую программу CSTB. Telecom&Media, в которую также включен Форум Content Summit Russia и круглый стол «Глобальная экосистема видеосмотрения». С 16 по 30 декабря действует новогодняя скидка на посещение программы по промокоду NY2020.

CSTB. Telecom & Media’2020 – это ключевое событие индустрии телеком и медиа, единственная практико-ориентированная площадка, где можно услышать точки зрения представителей рынка и государства, узнать, как трансформировать бизнес для его дальнейшего развития, получить консультации ведущих экспертов отрасли. Регистрация доступна на сайте www.cstb.ru.

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27.12.2019 Автор: БК

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