Новости


Каннский кинофестиваль проведет серию специальных показов в конце октября

Все сеансы традиционно пройдут во Дворце фестивалей

Организаторы Каннского кинофестиваля решили не оставлять набережную Круазетт без офлайн-показов в этом году. Они проведут серию специальных сеансов в конце октября. Мероприятие получило название «2020 Special Cannes», оно пройдет с 27 по 29 октября. Показы в зале «Люмьер» будут доступны для широкой публики. В программу показов войдут фрагменты картин из официального пула фильмов этого года, короткометражные работы, отобранные в соответствующий конкурс, и студенческие работы фонда Cinéfondation. Специальное жюри, состав которого будет объявлен позже, выберет победителей среди короткометражек и в программе Cinéfondation.

Среди фильмов, чьи презентации планируется провести, будут UN TRIOMPHE (ТРИУМФ) режиссера Эммануэля Курколя с участием Кеда Мерада и LES DEUX ALFRED (ДВА АЛЬФРЕДА) Брюно Подалидеса. Оба фильма представят участники съемочных групп. Также гости «2020 Special Cannes» смогут познакомиться с фильмами ASA GA KURU (НАСТОЯЩИЕ МАТЕРИ) японки Наоми Кавасе и полнометражный дебют грузинской постановщицы Деи Кулумбегашвили под названием BEGINNING (НАЧАЛО). Последний фильм только что стал победителем фестиваля в Сан-Себастьяне, где также получил призы за лучшую режиссуру, лучший сценарий и лучшую актрису.

Проведение показов согласовано с городским советом Канн. Сообщается, что президент фестиваля Пьер Лескюр, почетный делегат фестиваля Тьерри Фремо и мэр Канн Давид Лиснар с большим воодушевлением ждут предстоящих показов и встреч с коллегами. Они ожидают, что трехдневный марафон станет настоящим культурным событием, который напомнит всем о богатых фестивальных традициях Канн.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен  

30.09.2020 Автор: Никита Никитин

Новости по теме:

Канны подтвердили, что кинофестиваль в его традиционном виде не состоится

Руководство Каннского кинофестиваля отвергло идею проведения смотра онлайн

Кинофестивали в Сан-Себастьяне и Цюрихе планируют масштабные кинорынки

Каннский фестиваль не состоится в заявленные даты

Французские СМИ: Каннский кинофестиваль будет отменен


Самое читаемое

Завершаем публикацию независимых рейтингов профессионалов киноиндустрии

БК составил рейтинг главных российских актрис последних 10 лет

Подробнее
Но его результат пока ниже прогнозов

Предварительная касса четверга: «Стрельцов» ожидаемо первый

Подробнее
«Довод» достигает отметки в 700 млн рублей

Предварительная касса уикенда: «Стрельцов» стартует ниже ожиданий

Подробнее
Мнения Романа Исаева, Олега Березина и Юрия Кириллова

Эксперты не верят в повторное закрытие кинотеатров в России из-за второй волны коронавируса

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru {C}
 
 