Каннский кинофестиваль проведет серию специальных показов в конце октября

Организаторы Каннского кинофестиваля решили не оставлять набережную Круазетт без офлайн-показов в этом году. Они проведут серию специальных сеансов в конце октября. Мероприятие получило название «2020 Special Cannes», оно пройдет с 27 по 29 октября. Показы в зале «Люмьер» будут доступны для широкой публики. В программу показов войдут фрагменты картин из официального пула фильмов этого года, короткометражные работы, отобранные в соответствующий конкурс, и студенческие работы фонда Cinéfondation. Специальное жюри, состав которого будет объявлен позже, выберет победителей среди короткометражек и в программе Cinéfondation.

Среди фильмов, чьи презентации планируется провести, будут UN TRIOMPHE (ТРИУМФ) режиссера Эммануэля Курколя с участием Кеда Мерада и LES DEUX ALFRED (ДВА АЛЬФРЕДА) Брюно Подалидеса. Оба фильма представят участники съемочных групп. Также гости «2020 Special Cannes» смогут познакомиться с фильмами ASA GA KURU (НАСТОЯЩИЕ МАТЕРИ) японки Наоми Кавасе и полнометражный дебют грузинской постановщицы Деи Кулумбегашвили под названием BEGINNING (НАЧАЛО). Последний фильм только что стал победителем фестиваля в Сан-Себастьяне, где также получил призы за лучшую режиссуру, лучший сценарий и лучшую актрису.

Проведение показов согласовано с городским советом Канн. Сообщается, что президент фестиваля Пьер Лескюр, почетный делегат фестиваля Тьерри Фремо и мэр Канн Давид Лиснар с большим воодушевлением ждут предстоящих показов и встреч с коллегами. Они ожидают, что трехдневный марафон станет настоящим культурным событием, который напомнит всем о богатых фестивальных традициях Канн.

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30.09.2020 Автор: Никита Никитин