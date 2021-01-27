Новости


Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля

Организаторы определились со сроками проведения смотра

Стали известны официальные даты проведения Каннского международного кинофестиваля в 2021 году, сообщает Variety. По итогам прошедшего во вторник заседания организационного комитета было решено, что в этом году главный киносмотр мира пройдет с 6 по 17 июля. Проведение фестиваля в привычные майские даты рассматривались организаторами, однако обстановка с коронавирусом во Франции, которая переживает пик второй волны и находится в шаге от введения повторного локдауна, сделала традиционные для фестиваля сроки невозможными.

В иное время проведение фестиваля в разгар лета был бы крайне затруднено из-за наплыва туристов. Однако после продолжительного простоя в прошлом году, нанесшего индустрии гостепреимства серьезный урон, отели города готовы пойти навстречу организаторам многочисленных торговых выставок. Владельцы каннских отелей обещают не поднимать цены за проживание и пойдут на другие разумные уступки. Так, перед Каннским кинофестивалем легендарный курорт примет рекламный кинорынок «Каннские львы», который пройдет с 21 по 25 июня. 

В прошлом году кинофестиваль был отменен из-за пандемии коронавируса. В этом году команда Тьерри Фремо намерена сделать для очного проведения фестиваля все возможное. Запасным слотом для киносмотра остается конец августа. Ожидается, что президентом жюри предстоящего фестиваля выступит Спайк Ли, который не смог исполнить эту обязанность в прошлом году.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

27.01.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Variety

Новости по теме:

Каннский кинофестиваль теперь запланирован на июль

Каннский кинофестиваль 2021 года могут перенести на лето

Planeta Inform Film Distribution признана лучшим прокатчиком остросюжетного кино

Каннский кинофестиваль проведет серию специальных показов в конце октября

«Паркет» Миндадзе и «Трое» Меликян вошли в конкурс таллинского кинофестиваля «Темные ночи»


Самое читаемое

Триумфатором церемонии стал фильм «Союз спасения»

В Москве раздали «Золотых орлов»

Подробнее
Он отверг обвинения в несостоятельности использованных произведений

Продюсер «Союза спасения» ответил критикам музыки в фильме

Подробнее
Весенние голливудские премьеры сдвигаются на осень

Бонд, «Кролик Питер», «Никто», «Охотники за привидениями» уходят с заявленных дат

Подробнее
Режиссер обиделся на студию из-за ее решения о смене стратегии выпуска фильмов

Кристофер Нолан больше не хочет работать с Warner Bros.

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru {C}
 
 