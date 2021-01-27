Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля

Стали известны официальные даты проведения Каннского международного кинофестиваля в 2021 году, сообщает Variety. По итогам прошедшего во вторник заседания организационного комитета было решено, что в этом году главный киносмотр мира пройдет с 6 по 17 июля. Проведение фестиваля в привычные майские даты рассматривались организаторами, однако обстановка с коронавирусом во Франции, которая переживает пик второй волны и находится в шаге от введения повторного локдауна, сделала традиционные для фестиваля сроки невозможными.

В иное время проведение фестиваля в разгар лета был бы крайне затруднено из-за наплыва туристов. Однако после продолжительного простоя в прошлом году, нанесшего индустрии гостепреимства серьезный урон, отели города готовы пойти навстречу организаторам многочисленных торговых выставок. Владельцы каннских отелей обещают не поднимать цены за проживание и пойдут на другие разумные уступки. Так, перед Каннским кинофестивалем легендарный курорт примет рекламный кинорынок «Каннские львы», который пройдет с 21 по 25 июня.

В прошлом году кинофестиваль был отменен из-за пандемии коронавируса. В этом году команда Тьерри Фремо намерена сделать для очного проведения фестиваля все возможное. Запасным слотом для киносмотра остается конец августа. Ожидается, что президентом жюри предстоящего фестиваля выступит Спайк Ли, который не смог исполнить эту обязанность в прошлом году.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

27.01.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Variety