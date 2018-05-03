Каннскому кинофестивалю могут запретить показ фильма Терри Гиллиама

Каннский кинофестиваль 2018 года может лишиться одного из фильмов своей программы. Судьбу ленты Терри Гиллиама ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ ДОН КИХОТА должен решить французский суд. Его заседание по делу состоится в понедельник, 7 мая, то есть за день до открытия киносмотра.

Новый фильм Терри Гиллиама должен был закрывать конкурсную программу кинофестиваля 19 мая. Однако португальский продюсер Паулу Бранку, участвовавший в реализации проекта, обратился в суд с требованием заблокировать показ картины. Бранку настаивает, что до сих пор обладает правами на фильм, и требует компенсацию в размере 3,5 млн евро.

«Каннский фестиваль с уважением отнесется к судебному решению, каким бы оно ни было, но мы хотим подчеркнуть, что находимся на стороне создателей фильма, в частности, на стороне Терри Гиллиама», – цитирует заявление организаторов кинофестиваля агентство «РИА Новости».

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ ДОН КИХОТА – настоящий долгострой. Съемки картины начались 20 лет назад, но по различным причинам работа над фильмом неоднократно прерывалась. В итоге она была закончена только весной 2017 года. По сюжету фильма житель XXI столетия попадает в средневековую Испанию, где его принимают за Санчо Пансу. Ему предстоит выяснить, кто убил Дон Кихота Ламанчского.

03.05.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости