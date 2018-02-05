Юлия Шевченко перешла в Capella Film

В команде компании Capella Film пополнение. К ней присоединилась Юлия Шевченко, ранее работавшая в сети кинотеатров «Люксор» на должности заместителя генерального директора по репертуарному планированию. Свое предыдущее место работы она покинула 26 января 2018 года.

Юлия Шевченко работает в кинопрокате более восьми лет. В Capella Film она будет отвечать за роспись новых фильмов вместе с Ольгой Ивановой. Впереди у дистрибьютора множество проектов, в том числе фантастический боевик CAPTIVE STATE от режиссера ВОССТАНИЯ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН и приключенческая комедия из Франции НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА.

Компания Capella Film основана в 2016 году. Она выпускает в прокат арт-бастеры и умное кино с высоким коммерческим потенциалом, а также реализует телевизионные и цифровые права. Среди последних релизов компании – ленты БОЛЬШАЯ ИГРА Аарона Соркина и ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ Крэйга Гиллеспи.

05.02.2018 Автор: Артур Чачелов