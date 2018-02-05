Новости


Юлия Шевченко перешла в Capella Film

На новом месте она будет заниматься росписью

В команде компании Capella Film пополнение. К ней присоединилась Юлия Шевченко, ранее работавшая в сети кинотеатров «Люксор» на должности заместителя генерального директора по репертуарному планированию. Свое предыдущее место работы она покинула 26 января 2018 года.

Юлия Шевченко работает в кинопрокате более восьми лет. В Capella Film она будет отвечать за роспись новых фильмов вместе с Ольгой Ивановой. Впереди у дистрибьютора множество проектов, в том числе фантастический боевик CAPTIVE STATE от режиссера ВОССТАНИЯ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН и приключенческая комедия из Франции НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА.

Компания Capella Film основана в 2016 году. Она выпускает в прокат арт-бастеры и умное кино с высоким коммерческим потенциалом, а также реализует телевизионные и цифровые права. Среди последних релизов компании – ленты БОЛЬШАЯ ИГРА Аарона Соркина и ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ Крэйга Гиллеспи. 

05.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Новости по теме:

В Capella Film новый директор по продажам контента


Самое читаемое

Но выступил слабее предыдущей части франшизы

Официальная касса России: «Бегущий в лабиринте» прервал лидерство «Движения вверх»

Подробнее
Мероприятие состоится в «Крокус Экспо» одновременно с выставкой «ИгроМир»

Объявлены даты проведения Comic Con Russia 2018

Подробнее
Компании открывается доступ к библиотекам Warner Bros., Paramount и Sony

«Триколор ТВ» заключил партнерское соглашение с тремя голливудскими мэйджорами

Подробнее
Российское кино возвращается на вершину проката

Прогноз кассовых сборов на 1–4 февраля 2018 года

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

 

 
 

 