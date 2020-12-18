Китай ужесточает цензуру для иностранных фильмов

Зарубежным фильмам становится все труднее попадать на рынок Китая. Китайские власти отозвали ранее выданные разрешения на прокат нескольких зарубежных фильмов с целью провести повторную цензурную проверку их содержания, сообщает THR. Судя по всему, данные действия вызваны недавним расистским скандалом вокруг фильма ОХОТНИК НА МОНСТРОВ Пола У.С. Андерсона. Дополнительные проверки задержат выход в прокат нескольких иностранных картин, что негативно отразится на их кассовых сборах.

Самый перспективный релиз, с нетерпением ожидавшийся китайскими зрителями, — аниме DEMON SLAYER THE MOVIE: MUGEN TRAIN. Мультфильм уже стал хитом японского проката, заработав на родине более $300 млн. Компания Bilibili рассчитывала выпустить аниме в конце декабря-начале января, но теперь назначенные даты релиза могут быть сорваны. Компания Bilibili управляет одной из самых популярных онлайн-платформ Китая. Данный стриминг-сервис нацелен на молодежную аудиторию, предпочитающую среди прочего аниме-контент. Компания заблаговременно готовилась к выпуску мультфильма в прокат, демонстрируя анимационный сериал, из которого выросла полнометражная версия. Еще одним японским релизом, который может пострадать из-за ретивости китайских цензоров, является проект STAY NIGHT HEAVEN'S FEEL - III. SPRING SONG.

Предполагается, что реальных трудностей с прохождением повторной цензуры у фильмов не возникнет, однако длительный процесс одобрения сдвинет их выход в прокат на более поздний срок. А учитывая, что зарубежным проектам нельзя выходить в период китайской «новогодней битвы», которая в следующем году пройдет с 11 по 26 февраля, скорее всего, зарубежные релизы вынуждены будут выйти не раньше конца февраля-начала марта. Исчезновение DEMON SLAYER THE MOVIE из графика зимнего проката нанесет серьезный удар как по местным кинотеатрам, так и по компании-дистрибьютору. Предполагалось, что выход гарантированного кассового хита придаст заметный импульс китайскому бокс-офису в разгар зимы.

Японское аниме достаточно популярно в Китае. Например, мировой хит Макото Синкая ТВОЕ ИМЯ собрал в Поднебесной $84 млн. А перевыпуск УНЕСЕННЫХ ПРИЗРАКАМИ принес $70 млн в 2018 году, спустя 17 лет после первого выхода на большие экраны.

Еще до случая с ОХОТНИКОМ НА МОНСТРОВ цензура в Китае набирала серьезные обороты. Многие ведущие китайские кинематографисты, среди которых Чжан Имоу, Гуань Ху и Дерек Цан, были вынуждены внести изменения в уже готовые фильмы. Китайские кинозрители сами нередко жалуются на строгие правила цензуры в своей стране. Однако в случае с ОХОТНИКОМ НА МОНСТРОВ некоторые патриотически настроенные пользователи социальных сетей, наоборот, осуждали правительство за их излишне мягкую, по их мнению, позицию в отношении вышедшего в китайский прокат фильма с 10-секундным расистским эпизодом. На волне возникшего скандала высказывались предположения, что данные события могут стать триггером к ужесточению китайскими властями контроля за инвестициями в киноиндустрии и усилению цензуры. Судя по всему, что-то подобное как раз и происходит. При этом вопрос, как фильм со столь оскорбительной для китайцев шуткой вообще был пропущен китайским регулятором, остается открытым.

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18.12.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: THR