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Китай ужесточает цензуру для иностранных фильмов

Скандал вокруг фэнтези «Охотники на монстров» получил последствия

Зарубежным фильмам становится все труднее попадать на рынок Китая. Китайские власти отозвали ранее выданные разрешения на прокат нескольких зарубежных фильмов с целью провести повторную цензурную проверку их содержания, сообщает THR. Судя по всему, данные действия вызваны недавним расистским скандалом вокруг фильма ОХОТНИК НА МОНСТРОВ Пола У.С. Андерсона. Дополнительные проверки задержат выход в прокат нескольких иностранных картин, что негативно отразится на их кассовых сборах.

Самый перспективный релиз, с нетерпением ожидавшийся китайскими зрителями, — аниме DEMON SLAYER THE MOVIE: MUGEN TRAIN. Мультфильм уже стал хитом японского проката, заработав на родине более $300 млн. Компания Bilibili рассчитывала выпустить аниме в конце декабря-начале января, но теперь назначенные даты релиза могут быть сорваны. Компания Bilibili управляет одной из самых популярных онлайн-платформ Китая. Данный стриминг-сервис нацелен на молодежную аудиторию, предпочитающую среди прочего аниме-контент. Компания заблаговременно готовилась к выпуску мультфильма в прокат, демонстрируя анимационный сериал, из которого выросла полнометражная версия. Еще одним японским релизом, который может пострадать из-за ретивости китайских цензоров, является проект STAY NIGHT HEAVEN'S FEEL - III. SPRING SONG.

Предполагается, что реальных трудностей с прохождением повторной цензуры у фильмов не возникнет, однако длительный процесс одобрения сдвинет их выход в прокат на более поздний срок. А учитывая, что зарубежным проектам нельзя выходить в период китайской «новогодней битвы», которая в следующем году пройдет с 11 по 26 февраля, скорее всего, зарубежные релизы вынуждены будут выйти не раньше конца февраля-начала марта. Исчезновение DEMON SLAYER THE MOVIE из графика зимнего проката нанесет серьезный удар как по местным кинотеатрам, так и по компании-дистрибьютору. Предполагалось, что выход гарантированного кассового хита придаст заметный импульс китайскому бокс-офису в разгар зимы.

Японское аниме достаточно популярно в Китае. Например, мировой хит Макото Синкая ТВОЕ ИМЯ собрал в Поднебесной $84 млн. А перевыпуск УНЕСЕННЫХ ПРИЗРАКАМИ принес $70 млн в 2018 году, спустя 17 лет после первого выхода на большие экраны.

Еще до случая с ОХОТНИКОМ НА МОНСТРОВ цензура в Китае набирала серьезные обороты. Многие ведущие китайские кинематографисты, среди которых Чжан Имоу, Гуань Ху и Дерек Цан, были вынуждены внести изменения в уже готовые фильмы. Китайские кинозрители сами нередко жалуются на строгие правила цензуры в своей стране. Однако в случае с ОХОТНИКОМ НА МОНСТРОВ некоторые патриотически настроенные пользователи социальных сетей, наоборот, осуждали правительство за их излишне мягкую, по их мнению, позицию в отношении вышедшего в китайский прокат фильма с 10-секундным расистским эпизодом. На волне возникшего скандала высказывались предположения, что данные события могут стать триггером к ужесточению китайскими властями контроля за инвестициями в киноиндустрии и усилению цензуры. Судя по всему, что-то подобное как раз и происходит. При этом вопрос, как фильм со столь оскорбительной для китайцев шуткой вообще был пропущен китайским регулятором, остается открытым.

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18.12.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: THR

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