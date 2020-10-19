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Китай официально стал самым крупным кинопрокатным рынком мира

Объем его сборов в 2020 году обошел американскую кассу

Теперь Китай официально является самым крупным кинопрокатным рынком мира. Данные Artisan Gateway говорят о том, что общие сборы китайских кинотеатров в 2020 году уже сейчас составляют $1,988 млрд, в то время как в Северной Америке кинопрокат принес только в $1,937 млрд. Год еще не завершен и, понимая нынешнее положение американского кинопроката, очевидно, что преимущество Китая только увеличится.

О том, что Китай рано или поздно перегонит Америку по объему кинотеатральных кассовых сборов, говорили давно. Пандемия только ускорила этот процесс. Страна успешно справилась с коронавирусом и перезапустила кинопрокат после более чем полугодового локдауна. Сейчас китайским кинотеатром разрешено работать с заполняемость до 75% залов. А еще, китайские зрители явно не испытывают глобальных проблем и страхов перед походами в кино. Об этом говорят цифры кассовых сборов. 

Во время недавнего недельного празднования национальных праздников с 1 по 8 октября китайские кинотеатры продали кинобилетов на сумму $586 млн. Главный местный блокбастер сейчас − лента МОЙ НАРОД, МОЯ РОДИНА, собравший уже $365,2 млн. Останавливаться он пока не собирается. При этом, самым кассовым фильмом 2020 года в мировом прокате также остается проект из Китая − это патриотический блокбастер ВОСЕМЬ СОТЕН, собравший уже после возвращения кинопроката из полугодового небытия более $460 млн. Самый кассовый голливудский фильм года − ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА от Sony, заработавший $426,5 млн.

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19.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR

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