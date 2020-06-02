Китай может потерять около 28 тыс. кинозалов

Ограничения, связанные с запретом работы кинотеатров в Китае, привели к тому, что страна может потерять около 40% существовавших кинозалов. Это около 5 тыс. кинотеатров и 28 тыс. экранов. Таковы неутешительные результаты исследования Китайской ассоциации кино (CFA). Она провела опрос экономического самочувствия участников рынка и выяснила, что без особых проблем пройти через кризис могут только 10% игроков рынка. 28% площадок ожидают решения о своей дальнейшей судьбе от владельцев. Об этом пишет Variety.

Китайская кинопрокатная отрасль пострадала от коронавируса больше всех в мире. Местные кинотеатры закрылись еще в январе и остаются неработающими уже почти полгода. В мае государственные органы надзора выступали с заявлениями о том, что деятельность кинозалов должна вскоре возобновиться, по этому поводу были выработаны рекомендации по работе в новых условиях. Однако конкретные решения по открытию кинотеатров должны приниматься региональными властями в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой. Пока таких решений не принято.

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02.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety