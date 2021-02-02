Кинотеатры в Гонконге не смогут работать до середины февраля

Власти Гонконга решили продлить режим строгого социального дистанцирования до 17 февраля, сообщает Variety. Это ставит в крайне затруднительное положение местные кинотеатры, так как теперь они вынуждены оставаться закрытыми вплоть до завершения празднований Китайского Нового Года. Если это произойдет, местные киносети пропустят уже третий праздничный сезон за последние два месяца. При этом за последнюю неделю в городе в день регистрировалось в среднем около 50 новых случаев заражения COVID-19, что меньше, чем на пике третьей волны пандемии в конце ноября.

На протяжении 2020-го года кинотеатры в Гонконге закрывались целых три раза. Ассоциация кинотеатров Гонконга подсчитала, что с учетом третьего закрытия, которое длится с 2 декабря, за последние 12 месяцев площадки в городе простоят закрытыми в общей сложности на протяжении 163 дней. Продление локдауна означает, что местные кинотеатры теряют возможность поработать в период Китайского Нового года. Как правило, в это время индустрия кинопоказа получает от 10 до 20% валовых сборов за год. По подсчетам Ассоциации, потери бокс-офиса в ушедшем году уже достигли 90%.

По решению правительства местным киносетям полагаются различные компенсации из противоэпидимиологического фонда в размере от 50 до 100 тыс гонконгских долларов (от $6,4 тыс до $12,8 тыс) на каждый экран. Однако эти суммы даже частично не покрывают многомиллионные арендные ставки, которые кинотеатры вынуждены платить каждый месяц.

Примечатетельно, что то же время в не такой уж далекой от Гонконга Индии кинотеатры получили разрешение на 100-процентную заполняемость залов, сообщает THR. Об этом стало известно 31 января. До этого с октября прошлого года в стране действовало ограничение на загрузку залов в 50%. Другие важные меры предосторожности против распространения коронавируса при посещении кинотеатров, включая ношение масок и социальное дистанцирование, в стране сохраняются. Решение о снятии ограничений было принято на фоне довольно благопрятной динамики распространения коронавирусной инфекции. По состоянию на понедельник еженедельное число погибших от COVID-19 в Индии снизилось на 88% с момента пика заболеваемости в сентябре 2020 года.

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02.02.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Variety, THR