За 2020 год Китай потерял уже больше 13 тыс. кино- и телекомпаний

Последствия эпидемии коронавируса крайне негативно складываются на китайской индустрии развлечений. Местные власти опубликовали данные, согласно которым за первые пять месяцев 2020 года более 13 тыс. китайских кино- и телекомпаний отменили или аннулировали регистрацию своих предприятий. Это в разы больше, чем за весь 2019 год. Ситуация усугублялась каждый месяц локдауна: уже в мае закрылось 26% таких компаний.
Отчет властей о состоянии бизнеса появился на фоне еще более неприятных новостей о том, что в китайской столице регистрируются новые случаи обнаружения коронавируса. В понедельник Пекин сообщил о 36 новых заболевших, что означает, что с 12 июня в столице в общей сложности было зарегистрировано 79 случаев заболевания. Это говорит о том, что местные кинотеатры будут закрыты еще какое-то время. Информацию подтвердили и муниципальные власти. То же самое будет касаться масштабного кинопроизводства.
Напомним, китайская индустрия развлечений, в частности кинопроизводство и кинопрокат, не функционирует с конца января 2020 года.
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16.06.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Variety
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