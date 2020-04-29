Китайские власти сообщили, когда перезапустят кинопрокат

Китайские власти назвали примерные сроки открытия кинотеатров в стране. Перезапуск кинопроката запланирован на начало июня, сразу после проведения большого ежегодного съезда Всекитайского собрания народных представителей. Ожидается, что кинозалы откроются постепенно, зато сразу по всей стране. Для этого региональным кинобюро, регулирующим работу площадок, будет необходимо разработать и довести до участников рынка особые правила работы в условиях постэпидемии.

Начальник Китайского кинобюро Ван Сяохуэй, выступая на пресс-конференции, сообщил, что теперь власти берут под свой контроль вопросы, связанные с кинотеатральными окнами. Проектам, ранее запланированным к прокату в кинотеатрах, уже сейчас запрещено уходить в онлайн до выхода на большие экраны. Теперь же их еще и обяжут отработать в кинотеатрах определенный период времени (о том, каким будет этот период, пока не сообщается). Таким образом, власти надеются поддержать зрительский интерес к киносмотрению в кинотеатрах.

По информации, озвученной главой китайского кинобюро, на сегодняшний день убытки индустрии проката в стране уже составляют не менее $4,2 млрд. Потери кинопроизводителей также колоссальны. За последний месяц в Китае закрылось около 5 тыс. компаний, связанных с производством контента для кино и телевидения Это почти вдвое больше, чем за весь 2019 год.

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29.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR