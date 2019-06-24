Названы самые ожидаемые российские экранизации года

Cериал Егора Анашкина «Зулейха открывает глаза» по одноименной книге Гузели Яхиной признан самой ожидаемой экранизацией года. Такое решение приняло жюри первого российского фестиваля экранизаций «Читка». В составе жюри были режиссер Сергей Урсуляк (председатель), писатели Алексей Иванов и Александра Маринина, режиссер Владимир Котт и актриса Алена Бабенко.

«Это уникальный фестиваль, потому что он единственный фестиваль в мире, где дают приз не за результат, а за ожидание, за то, что будет. В этом есть особенность, которая связана с надеждой. У нас это была единственная номинация, где мы вообще не спорили, а решили все единогласно», – сказал член жюри конкурса, режиссер Владимир Котт.

«Зулейха открывает глаза» выйдет в эфир канала «Россия 1» осенью. Награду получили актер Евгений Морозов и представители кинокомпании «Русское», отвечающей за производство сериала. «Для нашей компании – это первая экранизация за 12 лет, и нам повезло, что это именно «Зулейха открывает глаза», – отметили представители «Русского». − Это не калька с книги, это нечто большее. Давайте вместе ждать осени, когда сериал выйдет в эфире канала «Россия 1»».

Призом за «Самый яркий союз литературы и кино» отмечено сразу два проекта – это короткометражная лента «Смерть тапера» Андрея Селиванова по мотивам рассказа А.П.Чехова «Тапер» и находящаяся на стадии пост-продакшна работа Алексея Федорченко ПОСЛЕДНЯЯ МИЛАЯ БОЛГАРИЯ по мотивам автобиографической повести М.Зощенко «Перед восходом солнца». Лучшим режиссерским прочтением литературного произведения названа картина Ирины Холкиной CARPE DIEM по рассказу Л.Ашкенази «Яйцо».

Также жюри вручило три специальных диплома: проекту «Главкнига» – за волшебное превращение тяжкого режиссерского труда в блистательное шоу; сериалу «Эпидемия» – за высочайшие достижение в жанровом кинематографе и актерам Вениамину Смехову и Ирине Печерниковой (фильм ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ) – за самый пронзительный актерский дуэт.

На церемонии закрытия фестиваля состоялось вручение почетного приза «За музыкальный вклад в искусство экранизаций» – композитору Эдуарду Артемьеву, на счету которого несколько десятков фильмов.

В рамках фестиваля были вручены специальные призы. Награду «За вклад в искусство киноэкранизации» получил режиссер Глеб Панфилов. Приза за первый российский блокбастер, снятый по сценарию бестселлера, был удостоен НОЧНОЙ ДОЗОР Тимура Бекмамбетова. Награду за фильм получил Владимир Меньшов. Специальный приз «За многолетний вклад в объединение литературы и кино» получил режиссер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. Специальный приз «За искусство актерского воплощения в киноэкранизациях» был вручен народному артисту Советского Союза, герою труда, лауреату Ленинской премии Василию Лановому.

Церемония закрытия первого российского фестиваля экранизаций «Читка» прошла в столичном кинотеатре «Космос». Ведущим церемонии выступил Андрей Миронов-Удалов. Фильмом закрытия стала новая работа Григория Константинопольского ГРОЗА по одноименной пьесе Островского.

Первый российский фестиваль экранизаций «Читка» проходил в Москве с 20 по 23 июня. Идея проведения фестиваля поддержана Департаментом кинематографии Министерства культуры Российской Федерации, Федеральным Агентством по печати и массовым коммуникациям и Департаментом культуры Москвы.

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24.06.2019 Автор: Артур Чачелов