Мюзикл Cinderella уходит на стриминг

Распродажа студийного контента стриминговым компаниям продолжается. Очередной жертвой продолжающихся сложностей в кинотеатральном прокате США стала новая версия классической сказки Cinderella. Премьера картины должна была состояться в середине июля, а прокатчиком выступала Sony. Теперь же, сохранив за собой права только на китайский рынок, мейджор продал проект на Amazon Prime. Там картина стает доступна пользователям во второй половине года. Это уже третья после FATHERHOOD и VIVO сделка между Sony и Amazon.

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06.05.2021 Автор: Семен Брожитов

Источник: Deadline