CinemaCon – 2018: презентация Fox

Презентацию 20th Century Fox ждали с особым нетерпением: есть высокая вероятность, что для студии на CinemaCon она может оказаться последней. Днем ранее на одном из круглых столов глава студии Стэйси Снайдер прокомментировала судьбу компании после поглощения корпорацией Disney. Ничего конкретного она тогда не сказала, и, как видно, ни топ-менеджеры, ни рядовые сотрудники и сами не очень понимают, каким будет будущее их компании.

Презентация Fox действительно выглядела прощальной: гостям показывали трогательную нарезку из лучших фильмов студии за всю ее историю, играли фанфары, а Стэйси Снайдер почти в открытую намекала, что компания уже точно не будет такой, какой она была без Disney. Впрочем, несмотря ни на что, свое присутствие на CinemaCon студия всегда превращала в шоу. Не стал исключением и этот раз.

Мероприятие началось с яркого выступления кордебалета, одетого в стиле ДЭДПУЛА. При этом самого Дэдпула – актера Райана Рейнольдса – в Лас-Вегасе не было: он обратился к кинотеатрам в специально подготовленном видео, в котором много, смешно и, конечно, очень нецензурно шутил. В том числе над главой дистрибуции Fox Крисом Аронсоном и Хью Джекманом, который на пару секунд тоже специально появился в этом ролике.

Большое впечатление на собравшихся произвели материалы проекта БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ. Их на сцене CinemaCon представляли продюсер Грэм Кинг и исполнитель главной роли Рами Малек. Последний, предваряя показ материалов, заявил, что лента будет «монументальной». Гостям показали трейлер и ролик о съемках.

Презентация не могла обойтись и без продюсера Джона Ландау. За день до нее на одном из деловых мероприятий CinemaCon он рассказал о том, что Джеймс Кэмерон не смог приехать в Лас-Вегас, потому что в эти дни активно снимает свое кино. Режиссер очень увлечен подводным миром планеты Пандора, в котором происходит значительная часть действия следующих фильмов вселенной АВАТАРА. Съемки проходят в огромном многотонном бассейне, и все звезды проекта вынуждены играть в воде и под ней. Ради такого занятая в новых фильмах Кейт Уинслет даже научилась задерживать дыхание на три минуты.

А вот Роберт Родригес, занимающийся продюсерским проектом Кэмерона АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ, на CinemaCon все же приехал. Он рассказал, что фильм находится в стадии финальной подготовки к выпуску. Родригес вычищает его визуальную часть и доводит до ума спецэффекты. По словам режиссера, он намеренно ставит перед собой задачу сделать фильм таким, будто его снимал не Роберт Родригес, а сам Джеймс Кэмерон.

27.04.2018 Автор: Артур Чачелов