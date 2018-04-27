CinemaCon – 2018: презентация Amazon Studios

Американские кинотеатры постепенно привыкают к новой реальности, в которой все более заметный вклад в развитие кинобизнеса вносят стриминговые сервисы. Потому презентация Amazon Studios, которая проходит на CinemaCon уже не первый раз, с каждым годом вызывает все больший интерес у профессиональной публики. Рост интереса к компании и ее пакету вызван еще и тем, что, в отличие от Netflix, Amazon не отказывается от показа своих фильмов в кинотеатрах. Впрочем, эти картины прокатываются на особых условиях, что, безусловно, сказывается на отношении к ним приверженцев традиционного кинопроката.

На прошедшей в четверг презентации на CinemaCon руководитель отдела маркетинга и дистрибуции Amazon Studios Боб Берни пообещал, что следующий год будет для компании самым амбициозным в ее истории, особенно в отношении пакета фильмов собственного производства. В подтверждение этого рассказать о первом таком проекте – драме BEAUTIFUL BOY – вышел актер Стив Карелл. Он связался по Скайпу со второй звездой картины – актером Тимоти Шаламе, и вместе они представили эксклюзивный футаж. На Россию эту картину никто пока не купил.

Шаламе стал известен благодаря звездной роли в гей-драме ЗОВИ МЕНЯ СВОИМ ИМЕНЕМ. Ее режиссер Лука Гуаданьино теперь также сотрудничает с Amazon Studios. Он работает над проектом под названием СУСПИРИЯ (правообладатель в России – «Вольга»). Этот фильм ужасов – ремейк одноименного итальянского хоррора Дарио Ардженто 1977 года. Первый футаж фильма гостям CinemaCon представили сам режиссер и одна из звезд проекта – актриса Дакота Джонсон. Перед показом ролика собравшихся предупредили, что материал может показаться шокирующим и даже тошнотворным, то есть таким, каким он и должен быть для соответствия поджанру хоррора – джалло. Футаж собравшихся действительно впечатлил.

Кроме того, на презентации были представлены материалы по фильмам НЕ ВОЛНУЙСЯ, ОН ДАЛЕКО НЕ УЙДЕТ Гаса Ван Сента (прокатчик в России – A-One Films), ПЕТЕРЛОО Майка Ли и LIFE ITSELF Дэна Фогельмана.

27.04.2018 Автор: Артур Чачелов