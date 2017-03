CinemaCon: презентации STX и Focus Features

Может сложиться впечатление, что на CinemaCon в этом году презентации проводят только голливудские мэйджоры. Однако это не так: свои пакеты релизов владельцам кинотеатров представляют и независимые прокатчики. В частности, в этом году одну из самых многообещающих презентаций провела кинокомпания STX Entertainmment. Впрочем, как показал опыт прошлого года, далеко не все проектам, заявленным этой компанией, суждено повиться на свет.

Но начала STX не с обещаний, а конкретного хита: компания является американским дистрибьютором нового фильма Люка Бессона ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ. Французский режиссер и продюсер лично приехал в США пообщаться с кинопоказчиками и представить им новый трейлер проекта. Еще одним хитом независимого прокатчика может стать сиквел комедии ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ. Его на CinemaCon приехала представлять Мила Кунис. Гостям презентации показали пока еще сырую нарезку, в более или менее общих чертах намечающую сюжетные основы картины.

STX станет прокатчиком режиссерского дебюта сценариста Аарона Соркина под названием ИГРА МОЛЛИ (Molly’s Game), который расскажет о женщине, мастерски играющей в покер. Главную роль в этом проекте исполняет Джессика Честейн. Режиссер Питер Берг снимает для STX боевик 22–АЯ МИЛЯ (Mile 22) с Марком Уолбергом в главной роли. Глава компании Адам Фогельсон рассказал, что рассчитывает, что проект станет началом новой франшизы в стиле ДЖЕЙСОНА БОРНА. Также в пакете независимого дистрибьютора оказалось заявлено сразу три анимационных проекта: проект Роберта Родригеса UGLY DOLLS, проект Элтона Джона JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT и мультфильм БЫК БО (Bo the Bull), главную роль в котором озвучит Эдди Мерфи.

Пакет Focus Features сильно отличается от того, что предлагает кинотеатрам STX. Компания считается прокатчиком крепкого авторского, европейского и независимого американского кино, но принадлежит киногиганту Universal. Глава международной дистрибуции компании Лиза Брунелл лично представила новый пакет релизов, начав с последней по времени работы Стивена Фрирза ВИКТОРИЯ И АБДУЛ – о секретном друге британской королевы. Ее роль в фильме исполняет Джуди Денч.

Еще одним необычным проектом в пакете Focus Features стала лента режиссера Колина Треворроу КНИГА ГЕНРИ с Наоми Уоттс в главной роли. Показ первого ролика к фильму режиссер предварил шуткой, пообещав, что эта картина точно соберет в кинотеатрах столько же, сколько его предыдущий фильм МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА собрал... «в среду на третьей неделе проката». Трейлер картины собравшимся явно понравился.

Режиссер София Коппола, в сопровождении Кирстен Данст и Колина Фаррелла представили гостям презентации фильм РОКОВОЕ ИСКУШЕНИЕ. Рассказ о ней предварял ролик, после которого Фаррелл назвал картину «гимном сильной женщине». То же определение можно было дать и проекту ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА с Шарлиз Терон в главной роли. В США эту картину также прокатывает Focus. На CinemaCon'e показали нарезку экшн-эпизодов из фильма, длиной в 9,5 минут, чем вызвали неподдельный восторг в зале.

Большой слот авторского кино компания поддержала показом первого клипа, посвященного фильму САМЫЙ ТЕМНЫЙ ЧАС, в котором Гэри Олдман играет Уинстона Черчилля. Американская пресса уже определила картину в список потенциальных претендентов на премию «Оскар». В тот же список может попасть и новая, но пока не имеющая официального названия работа Пола Томаса Андерсона с Дэниелем Дей-Льюисом в главной роли. Focus выпустит ее в американский прокат к концу 2017 года.

30.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline, THR, Variety