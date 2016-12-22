Число кинозалов «Синема Парка» достигло 350-ти

«Синема Парк» открыл еще один кинотеатр – 39-й в своей сети. Площадка заработала в городе Ковров Владимирской области и стала первым объектом «Синема Парка» в малых городах. Население города составляет около 140 тыс. человек, потому вместо обычного для себя мультиплекса сеть открыла кинотеатр, где всего четыре зала. Таким образом, общее число экранов «Синема Парка» в России выросло до 350 штук.

Кинотеатр открылся 22 декабря. Он расположился на площади в 1,5 тыс. кв. м. в самом крупном и современном торгово-развлекательном центре города – «Ковров-молл». 4 кинозала оборудованы технологией RealD, среди них есть и специальный детский зал KIDS. В каждом кинозале предусмотрены места для маломобильных групп населения.

«Мы счастливы завершить этот год долгожданным открытием в Коврове, особенно приятно, что «Синема Парк» – это первый современный кинотеатр в городе, – отмечает Надежда Баимбетова, директор Департамента маркетинга сети. – Для нас этот проект, в том числе выполняет социальную миссию – дарить эмоции, общение, а главное возможность смотреть одними из первых на большом экране мировые кинопремьеры»,

«Мы очень рады открытию нового суперкинотеатра «Синема Парк» и гордимся тем, что все его кинозалы оснащены передовыми технологиями кинопоказа RealD. У зрителей Коврова есть уникальная возможность смотреть фильмы на специальном серебряном экране с высокой яркостью и чёткостью изображения, достижимыми только при использовании 3D-технологии RealD, а также совершенным трехмерным звуком», – отмечает Евгений Лебедев, генеральный директор RealD Russia.

«Синема Парк» является лидером среди кинотеатральных сетей страны. В ее состав входят 39 кинотеатров с 350 кинозалами. Кинотеатры сети расположены в 23 городах России. Штаб-квартира находится в Москве. Компания занимает 1-е место по количеству экранов и совокупным кассовым сборам. Управляет 20 залами IMAX и 9 залами 4DX на территории России.

22.12.2016 Автор: Артур Чачелов

Источник: Синема Парк