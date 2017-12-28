Объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула кино» открыла 77-й кинотеатр

27 декабря 2017 года В Москве, в районе Южное Бутово открылся новый кинотеатр Объединенной сети «Синема Парк» и «Формула Кино». Он стал 77-м объектом оператора. Новый кинотеатр, получивший название «Синема Парк», расположен в ТРЦ «Бутово Молл», в зоне охвата которого в настоящее время проживает более 700 тыс. человек. Рядом ведется строительство жилых массивов общей площадью свыше 4,6 млн кв.м., что в перспективе означает более миллиона человек потенциальной аудитории.

В новом мультиплексе зрителей ждут современный дизайн, удобные эргономичные кресла (в том числе и для маломобильных групп населения), высокое качество звука и изображения во всех кинозалах, включая зал для детских сеансов «МУВИК». На площади более 3750 кв.м. разместились 9 кинозалов, оснащенные самыми передовыми технологиями кинопоказа.

«Синема Парк» в ТРЦ «Бутово Молл» стал первым российским мультиплексом, полностью оснащенным проекционными системами Sony Digital Cinema 4K и залами с уникальной технологией HDR-изображения высокого динамического диапазона EclairColor. Кроме того, взыскательных зрителей ждет премиальный формат FINITY от Sony Digital Cinema 4K, обеспечивающий яркое контрастное изображение на большом экране, а также залы с технологией 3D-проекции от Sony Digital Cinema 3D и объектно-ориентированным звуком Dolby Atmos.

«Являясь крупнейшей в стране киносетью, мы считаем важным формировать новый уровень качества современного кинопоказа, задавать новые тенденции на рынке и помогать зрителю в его стремлении к лучшему, – говорит генеральный директор Объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Роман Линин. – Передовые технологии кинопоказа в эмоционально и географически близких нашим зрителям кинотеатрах – принцип, по которому развивается Объединенная сеть. Ведущие в своем классе проекторы Sony Digital Cinema 4K, которые обеспечивают великолепное качество изображения, установлены во всех 9-ти кинозалах – такого кинотеатра в стране еще не было. Уверен наши зрители это оценят, а мы будем рады видеть их у нас в кинотеатре как можно чаще».

Объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула Кино» – крупнейший оператор кинотеатров в России. В его состав теперь входит 77 кинотеатров в 29 городах России. На данный момент в активе киносети 641 зал, то есть практически каждый 7-й зал в России.

28.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: «Синема Парк»