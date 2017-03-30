CinemaCon: презентация Universal

В отличие от многих своих коллег по кинопроизводственному и дистрибуционному цеху Universal подошла к презентации на CinemaCon очень основательно. Компания зарезервировала главный зал под свои нужны сразу на три часа. Оказалось, что не случайно: презентация проходила в формате дискуссионного клуба.

Сначала с гостями мероприятия пообщалась глава студии Донна Лэнгли. Она рассказала, что в этом году в США пок ассовым сборам у студии оказался лучший первый квартал в истории, благодаря таким хитам как СПЛИТ, НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТЕНКОВ ТЕМНЕЕ и ПРОЧЬ. Глава Universal подблагодарила всех представителей кинотеатров за поддержку и предложила продолжить успешную совместную работу с контентом кинокомпании. На этой ноте глава киностудии перешла к пакету анимационного подразделения Illumination, в рамках которого режиссер Крис Меледандри и актер Стив Карелл, подаривший свой голос главному герою ГАДКОГО Я, представили новые материалы по третьей части мультфильма.

Еще одним крупным и очень ожидаемым рынком проектом является МУМИЯ. Представлять этот проект на CinemaCon в Лас-Вегас приехал режиссер Алекс Курцман и звезды картины: все, кроме Тома Круза. Последний оказался очень занят на съемках МИССИИ: НЕВЫПОЛНИМА 6 в Лондоне, а потому прислал трогательное видео с извинениями и заверениями, что новая МУМИЯ всем обязательно понравится. Курцман же увел разговор в другую плоскость: он напомнил, что МУМИЯ будет лишь началом – первым проектом, возрождающем так называемую «темную вселенную» Universal, включающую таких классических монстров как Человек-волк, Чудовище из Черной Лагуны, Человека-невидимку, Франкенштейна и других.

Самый большой блок презентации был посвящен, конечно, ФОРСАЖУ. На сцену вышел Вин Дизель, а с ним команда актеров, занятых в проекте, в том числе Курт Расселл, своим появлением сорвавший продолжительные апплодисменты. Дизель рассказал о том, как ему нравится эта франшиза, и что она будет продолжаться и дальше, сохраняя дух и силу предыдущих частей. Гостям мероприятия показали большо блок видеоматериалов из фильма.

Кроме прочего на презентации Universal были представлены видеоматериалы по фильмам GIRLS TRIP и ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА, о которой более подробно рассказали на презентации компании Focus Features.

30.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline.com