Кинотеатры России все же включили в список пострадавших от эпидемии отраслей

Правительство включило кинотеатры в список отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса. Информация об этом появилась на сайте кабмина в опубликованном там постановлении. В раздел «Культура, организация досуга и развлечений» этого списка включили область «демонстрация кинофильмов».

Правительство отреагировало на инициативу Минэкономразвития, которое в четверг попросило дополнить список отраслей демонстраторами кинофильмов. Теперь кинотеатры, относящиеся к среднему и малому бизнесу, имеют законное право потребовать от кредитора изменить условия кредита, но не позднее 30 сентября 2020 года.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

11.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК