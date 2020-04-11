Кинотеатры России все же включили в список пострадавших от эпидемии отраслей

Правительство включило кинотеатры в список отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса. Информация об этом появилась на сайте кабмина в опубликованном там постановлении. В раздел «Культура, организация досуга и развлечений» этого списка включили область «демонстрация кинофильмов».
Правительство отреагировало на инициативу Минэкономразвития, которое в четверг попросило дополнить список отраслей демонстраторами кинофильмов. Теперь кинотеатры, относящиеся к среднему и малому бизнесу, имеют законное право потребовать от кредитора изменить условия кредита, но не позднее 30 сентября 2020 года.
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11.04.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: РБК
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