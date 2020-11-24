Cineworld Group привлекла $750 млн дополнительных средств

Cineworld Group, владеющая в США кинотеатрами Regal, нашла новые источники привлечения ликвидности, сообщает THR. Генеральный директор второй по величине киносети в мире Муки Грейдингер рассказал в понедельник о привлечении дополнительного долга в размере $450 млн. Предполагается, что это поможет демонстратору в период ограничений в работе кинотеатров и отсутствия на экранах крупных студийных релизов в ближайшие месяцы. Трехлетний безналичный кредит в размере $450 млн, привлеченный через различные американские финансовые институты, продлится до 23 мая 2024 года. С учетом новой долговой нагрузки совокупный объем валового долгового финансирования Cineworld Group составит $4,9 млрд при средневзвешенной процентной ставке примерно 4,5 процента. Помимо этого реализуются оперативные меры для обеспечения дополнительной ликвидности в объеме $750 млн для сохранения киносети на плаву в 2021 году в условиях продолжения пандемии COVID-19.

Учитывая неопределенность, которую привносит на рынок пандемия коронавируса, Cineworld исходит из нескольких предпосылок. Основной сценарий дальнейших событий предполагает перезапуск кинотеатров не позднее мая 2021 года. В случае реализации данного сценария на текущий момент у компании есть достаточно наличных средств. В случае, если кинотеатры будут оставаться закрытыми дольше, Cineworld рассчитывает получить дополнительные средства от кредиторов.

В прошлом месяце компания объявила, что временно закрывает все свои кинотеатры в Великобритании и США по причине отсутствия в прокате в ближайшее время крупных релизов. При этом киносеть договорилась о долгосрочной отсрочке арендной платы с одними ключевыми арендодателями и перезаключили договоры с другими. Эти и другие меры позволили сократить ежемесячные расходы сети до $60 млн. Компания продолжает изучать все возможные варианты поддержания жизнеспособности.

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24.11.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: THR