Cineworld и Regal Cinemas создают вторую по величине киносеть в мире

Киносеть Cineworld, чья штаб-квартира находится в Великобритании, покупает американскую киносеть Regal Cinemas. Сделка подразумевает покупку акций Regal по цене $23 за штуку. Таким образом Cineworld заплатит за новый актив $3,6 млрд (эквивалентно £2,7 млрд). В результате слияния появится второй по величине игрок на рынке мирового кинопоказа после принадлежащей китайской корпорации Dalian Wanda сети AMC Theatres, которая также управляет сетью Odeon Cinemas.

Новая сеть будет владеть 9,542 кинозалами в США и Европе. Сейчас у сети Cineworld имеется 2,217 кинозалов в 232 городах Великобритании, Ирландии, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Румынии и Израиля. У сети Regal – 7,315 кинозала в 561 кинотеатре, которые расположены в 43 штатах, а также в Вашингтоне, на острове Гуам, на Сайпане и даже Американском Самоа.

Cineworld обязался выдвинуть Regal официальное предложение о покупке до 22 января и закрыть сделку в первом квартале 2018 года. На фоне этой новости акции британской киносети взлетели в цене.

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06.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily