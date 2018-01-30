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Объявлены даты проведения фестиваля Comic Con Russia 2018

Мероприятие состоится в «Крокус Экспо» одновременно с выставкой «ИгроМир»

Фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 2018 пройдет в Москве с 4 по 7 октября. Мероприятие снова состоится в выставочном комплексе «Крокус Экспо» одновременно с выставкой «ИгроМир». Организаторы обещают, что посетителей ждет еще больше премьер из мира кино, сериалов, настольных игр, развлекательной литературы и комиксов. Ожидается, что на фестивале пройдут презентации новых проектов и специальные показы эксклюзивных фрагментов фильмов, а также встречи со звездами, фото- и автограф-сессии, общение со специальными гостями, дефиле косплееров и фанатские встречи. 

Comic Con Russia является заметным событием для современной поп-культуры в России. В прошлом году оба мероприятия посетили более 164 тысяч человек за четыре дня. Более 270 компаний представили свои новинки из мира фильмов и сериалов, компьютерных и видеоигр. На Comic Con Russia 2017 состоялись презентации масштабных зарубежных и российских проектов. Широко представляли свои новинки компании Disney, MARVEL, Sony Pictures, «Каро-Премьер», «Наше кино», «Двадцатый Век Фокс CНГ», «Среда», каналы ТВ-3, 2х2 и НТВ. За прошедшие годы конвент посетили зарубежные звезды: Кристофер Ллойд, Рутгер Хауэр, Натан Филлион, Майкл Кудлиц, Себастьян Роше, Альфи Аллен, Саммер Глау, Миша Коллинз, Энтони Дэниелс и многие другие. 

 

30.01.2018 Автор: Артур Чачелов

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