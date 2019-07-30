Создатель «Чипа и Дейла» и «Черного плаща» приедет на Comic Con в Москву

Американский режиссер, сценарист, продюсер и аниматор Тэд Стоунс станет почетным гостем фестиваля Comic Con Russia 2019. Об этом сообщили в соцсетях фестиваля.

«Именно Тэд подарил нам любимые мультсериалы детства: «Аладдин», «Геркулес», «Приключения Базза Лайтера». Но главными его творениями стали культовые мультфильмы «Чип и Дейл спешат на помощь» и «Черный Плащ». Рокфор, Гаечка, Вжик, Черный Плащ и многие другие персонажи Disney были придуманы нашим замечательным гостем!», - рассказали организаторы.

Кроме того, Стоунс срежиссировал вторую часть АЛАДДИНА под названием ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖАФАРА и продолжение АТЛАНТИДЫ, а также совместно с легендарным автором комиксов Майком Миньолой написал два анимационных фильма по вселенной Хэллбоя.

Тэд Стоунс будет работать на Аллее авторов, организованной издательством BUBBLE. Там он раздаст автографы и нарисует на заказ портреты любимых персонажей, а также выступит на сцене конвента.

Comic Con Russia пройдет в шестой раз в павильоне №1 «Крокус Экспо» в Москве с 3 по 6 октября. Одновременно с фестивалем состоится XIV ежегодная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».

В мае этого года в Санкт-Петербурге прошел первый в истории международный фестиваль поп-культуры Comic Con Saint Petersburg. За три дня мероприятие посетило около 28 000 человек. Специальными гостями Comic Con Saint Petersburg стали актер Иван Реон («Игра престолов», «Отбросы», «Безумцы»), звезды популярной игры Detroit: Become Human Брайан Декарт и Амелия Роуз Блэр, а также актер Стефан Капичич, известный ролью Колосса в фильмах о Дэдпуле. Специальным гостем от компании Crunchyroll стал Ancord.

30.07.2019 Автор: Дмитрий Некрасов