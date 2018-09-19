«Хрусталь» Дарьи Жук получил главный приз фестиваля в Алма-Ате

В Алма-Ате завершился I международный кинофестиваль Almaty Film Festival. Жюри фестиваля возглавлял Сергей Бодров, с ним вместе фильмы оценивали актриса Настасья Кински, продюсеры Гульнара Сарсенова, Пьер Спенглер и Марк Рускар.

Гран-при фестиваля получила комедийная драма Дарьи Жук ХРУСТАЛЬ, снятая в копродукции Белоруссии, Германии, США и России. Фильм номинирован от Белоруссии на «Оскар», также картина с успехом демонстрируется на фестивалях: ХРУСТАЛЬ участвовал в смотре в Карловых Варах, победил на Одесском фестивале и в программе «Копродукция» выборгского «Окна в Европу».

Лучшим режиссером стал Роман Бондарчук, снявший фильм ВУЛКАН (копродукция Украины и Германии). В номинации «Лучший актер» приз получил Георгий Бочоришвили за драму ГОРИЗОНТ производства Грузии и Швеции. Лучшими актрисами признаны Сивэйн Крэчнер и Майса Абд Эльхади , сыгравшие в фильме ДОНОС НА САРУ И САЛИМА производства Палестины, Нидерландов, Германии и Мексики. Приз за операторское искусство и работу художника-постановщика получила казахстанско-французская картина ЛАСКОВОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ МИРА режиссера Адильхана Ержанова.

Во внеконкурсной программе победили фильмы ГЕНЕЗИС 2.0 Максима Арбугаева и Кристиана Фрая, (Швейцария, Китай, Россия, Южная Корея, США) и картина АЛТЫН-ЭМЕЛЬ (Казахстан). В рамках кинофестиваля прошел питчинг проектов, где победил проект КУАНДЫК. Приз «За вклад в мировой кинематограф» получили Настасья Кински и режиссер Ким Ки Дук.

Первый международный кинофестиваль Almaty Film Festival был организован Astana Film Fund по заказу администрации Алма-Аты. В основном конкурсе фестиваля были представлены 10 фильмов из стран ближнего и дальнего зарубежья, во внеконкурсной программе – 21 картина.

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19.09.2018 Автор: Рая Башинская

Источник: Interfax