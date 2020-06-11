«Союзмультфильм» объявил о создании СП с французской Cyber Group Studios

«Союзмульфильм» и французская Cyber Group Studios создали совместный европейский анимационный бренд Cyber Soyuz Junior. Совместное предприятие компаний будет заниматься производством контента для дошкольной аудитории − анимационных мультсериалов и полнометражных фильмов в технике 2D. О заключении соглашения сообщили на первом виртуальном рынке российского контента Key Byers Event: Digital Edition, организованном «Роскино» при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства г. Москвы.

«Сотрудничество с таким партнером как Cyber Group Studios – стратегически важная веха в истории развития киностудии «Союзмультфильм» − старейшей российской киностудии с богатыми традициями авторской школы, − отметила председатель Правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. − Работа с французскими коллегами, настоящими профессионалами в области анимационной индустрии дает нам бесценный опыт продюсирования проектов мирового уровня. Я уверена, что вместе мы сможем создавать действительно необычные мультсериалы и полнометражные фильмы, которые станут флагманами мировой индустрии и полюбятся детям по всему миру».

«Я очень горжусь нашим альянсом со знаменитой киностудией «Союзмультфильм»: это открывает новые возможности для развития креативного потенциала анимационных индустрий двух стран, − заявил Президент и генеральный директор Cyber Group Studios Пьер Сисманн. − Богатейшие культурные традиции России и Франции, наш общий профессиональный опыт будут способствовать взаимному росту и развитию».

Cyber Group Studios и «Союзмультфильм» начали сотрудничество в 2018 году: после детального исследования портфеля проектов французская компания стала сопродюсером и дистрибьютером мультсериала «Оранжевая корова» на мировом рынке. Теперь уже в рамках деятельности Cyber Soyuz Junior планируется аналогичная работа по целому ряду проектов, в том числе, по мультсериалу «Зебра в клеточку».

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11.06.2020