Эксперты обсудили настоящее и будущее короткометражного кино

14-15 декабря в Точке кипения Агентства стратегических инициатив прошел ряд мероприятий в рамках деловой и образовательной программы Всероссийской акции «День короткометражного кино − 2019». Ведущие эксперты киноиндустрии обсудили актуальные тренды короткого метра, новые формы и форматы короткометражек, поговорили о дистрибуции и фестивальном продвижении короткометражного кино, а также подвели итоги сезона Всероссийского питчинга дебютантов – 2019 и презентовали новые площадки, номинации и критерии отбора на питчинги сезона 2020, призовой фонд которых составит 12,5 млн рублей.

В первый день 14 декабря в открытой дискуссии «Дистрибуция короткого метра» приняли участие руководитель фестивального агентства «Синепромо» Елена Коржаева, дистрибутор, генеральный директор прокатной компании «Кинологистика» Анатолий Сергеев и представитель «Центра короткометражного кино «Мотор» Илья Ушаков.

Елена Коржаева рассказала о существующих вариантах дистрибуции короткометражного кино и дала несколько советов молодым авторам, что стоит предпринять при подготовке своей готовой картины к продвижению и как работать с прокатчиками и фестивальными агентами. Анатолий Сергеев поделился особенностями дистрибуции короткого метра и привел цифры по монетизации короткометражного кино на примере нескольких российских проектов, которые прокатывала компания «Кинологистика». Илья Ушаков описал место киноклуба «Мотор» в системе дистрибуции короткого метра и форматах, в которых он работает на сегодняшний день.

В рамках open talk «Международный опыт. Фестивали, питчинги, гранты» приглашенные эксперты – руководитель фестивального агентства «Синепромо» Елена Коржаева, агент по копродукции Марина Наумова, участник ММКФ и Berlinale Talents Татьяна Федоровская и генеральный директор «ВЕГА-фильм» Екатерина Михайлова, поделились реальными кейсами из личного профессионального опыта: работы на международных кинопроектах, участия в престижных фестивалях, обучения в зарубежных творческих лабораториях. Участники обсуждения рассказали молодым кинематографистам обо всех плюсах участия в кинофестивалях и питчингах, о важности нетворкинга в киноиндустрии, об условиях получения различных европейских грантов.

Участниками дискуссии «Короткий метр. Зрительское кино или авторский эксперимент?» стали: программный директор ОКРФ «Кинотавр» Ситора Алиева, режиссер, сценарист и преподаватель ВГИК Владимир Котт, актер и продюсер Кирилл Зайцев, куратор программы короткометражного кино «Недели российского кино в Лондоне» Юлия Хамитова, представитель агентства фестивального продвижения Festagent Юлия Травникова и выпускник Московской школы кино, педагог Алексей Смирнов. Большинство экспертов сошлись во мнении, что путь короткометражного кино не ограничен категориями жанра, по-настоящему талантливые короткометражки могут с одинаково большим успехом покорять фестивали и профессиональную публику и собирать полные залы зрителей.

15 декабря состоялась защита кинопроектов-участников и лауреатов «Всероссийского Питчинга Дебютантов-2019», презентация «Всероссийского Питчинга Дебютантов» нового сезона 2020 с призовым фондом 12,5 млн рублей, а также запуск приема заявок на ХIV Московский Питчинг Дебютантов в рамках 42-го Московского международного кинофестиваля при содействии онлайн-платформы «Все таланты».

Приглашенными гостями очной защиты проектов стали киноэксперты и кинокритики, представители онлайн-платформ, кинофестивалей и продюсерских компаний: программный директор ОКРФ «Кинотавр» Ситора Алиева, генеральный директор компании «Хорошо продакшн» Наталья Иванова, генеральный директор «КАРО Продакшн» Юрий Обухов, продюсер компании «2Д Целлулоид» Юрий Храпов, менеджер по развитию бизнеса профессионального фото и видеокомпании Canon Евгений Субочев, главный редактор компании «СТВ» Александр Архипов, главный редактор «Профисинема» Нина Ромодановская, кинокритик и обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина, креативный продюсер Ivi Originals Андрей Федяй, редактор «Яндекс.Студии» Виктория Цурюпа и куратор программы короткого метра ММКФ Андрей Щиголев.

Экспертному совету представили несколько документальных и игровых проектов на разной степени готовности, авторы показали трейлеры и тизеры своих работ, а также презентовали проекты в формате питчинга и ответили на вопросы гостей. На питчинге было представлено 13 проектов, получивших финансовую и техническую поддержку, и на данный момент снятых: «Валентин Распутин. Народное слово» Юлии Бывшевой (Иркутск), «Без неба» Анастасии Зверьковой (Иркутск), «Кахексия» Алины Галимуллиной (Казань), «Солдатская шапка» Павла Москвина (Казань), «Хандра» Алексея Камынина (Москва), «Фенченко» Андрея Ананина, Марины Марии Мельник и Юлии Бобковой (Москва), «Горшок» Дениса Курлаева (Москва), «Соня любит, Соня не любит» Натальи Беляевой (Санкт-Петербург), «Хэллоу, Грозный» Шамиля Агаева (Грозный-Тюмень), «Контакт» Евгения Кудельникова (Нижний Новгород), «Уральское дерби» Андрея Ананина и Юлии Серьгиной (Москва), «Волки» Михаила Кулунакова (Горно-Алтайск), «Кантия» Марии Вихровой (Москва-Республика Крым).

Помимо этого, были представлены проекты, ставшие лауреатами недавних питчингов «На порядок выше» Павла Скоробогатова, «Чувак, это рэпчик» Евгения Никитина и «Калина Красная» Дмитрия Меньшова и Дарьи Брыкаловой. По итогам питчинга эксперты выделили для себя несколько проектов, которыми заинтересовались и готовы продолжить диалог о возможной поддержке и дальнейшем сотрудничестве. Авторы получили много ценных комментариев и советов по совершенствованию своих работ.

Всероссийская акция «День короткометражного кино» проходит с 15 по 25 декабря 2019 года уже 6-й год. В программе – более 3000 некоммерческих сеансов более чем на 1500 площадках в 85 регионах России и 20 странах мира: в кинотеатрах, театрах, университетах, библиотеках, школах, торговых центрах, музеях, коворкингах и т.д. Главная цель «Дня короткометражного кино», по словам генерального продюсера проекта Дмитрия Якунина, «не только собрать программу и организовать показы, хотя это само по себе важно и необходимо делать, очень важно то, что будет после нашего мероприятия. Мы хотим, чтобы кинотеатры, дистрибуторы, ведущие СМИ, зрительская аудитория еще сильнее полюбили короткий метр и творчество молодых кинематографистов, чтобы их поддержка и показы стали бы регулярными».

Организаторы проекта «День короткометражного кино»: Союз кинематографистов России, Молодежный центр Союза кинематографистов России, продюсерский центр «MovieStart» при поддержке Фонда президентских грантов, Национального фонда поддержки правообладателей, Ассоциации продюсеров кино и телевидения, компании Canon. Информационные партнеры проекта: «Бюллетень кинопрокатчика», «КиноРепортер», Filmpro.ru, «Киноафиша», «Телепрограмма PRO», «Наше радио», Time Out, Regnum, Tvkinoradio.ru, «ПрофиСинема».

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17.12.2019 Автор: Артур Чачелов