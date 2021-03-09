«Дорогие товарищи!» номинированы на BAFTA

Британская киноакадемия обнародовала списки номинантов на получение премии BAFTA, сообщает Variety. Российская драма ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! попала в число номинантов. Лента Андрея Кончаловского претендует на победу в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Вместе с ней за получение престижной награды соревнуются: ЕЩЕ ПО ОДНОЙ Томаса Винтерберга, ОТВЕРЖЕННЫЕ Ладжа Ли, МИНАРИ Ли Айзек Чуна и QUO VADIS, AIDA? Ясмилы Жбанич.
Больше всего номинаций в этом году получили картины ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ Хлое Чжао и ROCKS Сары Гаврон. По шесть номинаций досталось лентам МАНК Дэвида Финчера, МИНАРИ Ли Айзек Чуна, ОТЕЦ Флориана Заллера и ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ Эмиральд Финнел.
Вручение наград BAFTA пройдет 11 апреля, в Королевском Альберт-Холле, в Лондоне.
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09.03.2021 Автор: Никита Никитин
Источник: Variety
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