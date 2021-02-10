«Дорогие товарищи!» попали в шорт-лист «Оскара»

Американская киноакадемия обнародовала так называемые шорт-листы претендентов на получение премии «Оскар» в нескольких номинациях. Среди них − номинация за «Лучший иностранный фильм». В короткий список проектов, отобранных из общего числа квалифицированных для борьбы претендентов, попала и российская заявка − лента Андрея Кончаловского ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!.
Всего в шорт-листе находится 15 картин. Среди них − ЕЩЕ ПО ОДНОЙ из Дании, КВО ВАДИС, АИДА? из Боснии, французская драма ДВОЕ, иранский фильм ДЕТИ СОЛНЦА, гватемальский хоррор ЛА ЙОРОНА, румынский проект КОЛЛЕКТИВ, а также картины из Чехии, Чили, Гонконга, Мексики, Норвегии, Туниса, Тайвани и даже Кот-д'Ивуара.
Список из пяти окончательных номинантов в категории будет объявлен 15 марта, а сама церемония вручения «Оскаров» в этом году пройдет 25 апреля.
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10.02.2021 Автор: Артур Чачелов
Источник: Deadline
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