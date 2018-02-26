Netlfix купил права на «Довлатова»

Компания Netflix купила права на показ фильма ДОВЛАТОВ Алексея Германа младшего на англоязычных территориях, включая США, Канаду, Австралию, Великобританию, Ирландию и Скандинавские страны. Об этом стало известно по результатам Европейского международного кинорынка (EFM), проходившего одновременно с 68-м Берлинским международным кинофестивалем.

Всего права на показ фильма Алексея Германа младшего приобретены почти 30 странами, включая Францию, Италию, Испанию, Португалию, Болгарию, Турцию, Тайвань, Бразилию, Аргентину, Китай, Грецию, Румынию и страны Балтийского региона. Фильм также будет показан в Сербии и Косово. Польские сопродюсеры картины, компания Message Film, ведут переговоры о продаже фильма на территорию Польши, Чехии, Словакии и Румынии. Компания Alpha Violet, которая занимается международными продажами фильма, продолжает вести переговоры о новых сделках.

«Мои ожидания оправдались: фильм вызвал очень большой интерес дистрибьюторов со всего мира, – рассказывает продюсер фильма Артем Васильев. – Но, признаюсь честно, я не ожидал, что результатом будет почти 30 стран и настолько широкая география. ДОВЛАТОВ – это наша третья совместная работа с Алексеем Германом младшим и первый опыт, когда его фильм одновременно продается такому большому числу стран и с таким широким охватом. Сейчас все еще ведутся активные продажи, поэтому развитие международной судьбы фильма продолжается».

«На мой взгляд, активные продажи фильма на международные территории связаны с сочетанием двух факторов, – говорит другой продюсер фильма Андрей Савельев. – Первый – универсальность идеи фильма о внутренне свободном человеке, который под гнетом обстоятельств остается верным себе и своему творчеству. Второй – совершенно неизвестный, а потому интересный и притягательный для мирового зрителя период расцвета советской культуры 70-х, во время которого разворачиваются события кинокартины».

Напомним, что по итогам 68-го Берлинского международного кинофестиваля картина была удостоена нескольких наград: художник-постановщик и художник по костюмам Елена Окопная была удостоена приза «Серебряный медведь» за выдающийся художественный вклад. Кроме того, лента получила награду независимого жюри немецкой газеты Berliner Morgenpost. Церемония награждения состоялась днем 24 февраля, в Берлине.

26.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: WDSSPR Disney