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Фильм «Довлатов» попал в основной конкурс Берлинского кинофестиваля

В России ленту Алексея Германа мл. выпускает WDSSPR

Новый фильм Алексея Германа мл. ДОВЛАТОВ станет участником основного конкурса 68-го Международного берлинского кинофестиваля. Киносмотр пройдет с 15 по 25 февраля 2018 года. 

«Отбор в основной конкурс одного из важнейших кинофестивалей мира – это огромная победа, – говорит режиссер фильма Алексей Герман мл. – Я прочел Довлатова поздно — лет в 26–27, зато всего сразу, запоем. И тогда уже подумал, что было бы прекрасно снять фильм о нем, но долгое время не мог понять, как. Так что это путь длиной почти в 15 лет. Довлатов – один из безусловных символов последней четверти ХХ века. Он суперзвезда русской литературы. Огромный, тонкий, невероятно талантливый, жалко, что таких у нас больше не делают».

Предыдущий проект Алексея Германа мл. – фильм ПОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ОБЛАКАМИ – принимал участие в основном конкурсе Берлинале в 2015 году. Кроме того, в 2008 году фильм режиссера БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ был удостоен награды «Серебряный лев» за лучшую режиссерскую работу на Международном венецианском кинофестивале.

«Это наш третий совместный полнометражный фильм с Алексеем Германом младшим. Мы много над ним работали, собрали сильную продюсерскую команду, интернациональную съемочную группу. И очень рады, что фильм уже так высоко оценен – приглашением в конкурс Берлинского кинофестиваля, – рассказывает продюсер картины Артем Васильев. – Время действия фильма (начало семидесятых годов) – это время молодости моих родителей. Но при этом темы, о которых говорит в фильме Герман, невероятно современны – о выборе пути, о компромиссе с окружающим миром и самим собой, о твердых и не очень твердых принципах... Реакция на фильм наших коллег из других стран показывает, что и им эти темы и проблемы понятны и близки. И мы надеемся на удачную международную судьбу картины».

В России прокат картины осуществляет компания WDSSPR. 

Напомним, что ранее стало известно, что во внеконкурсную программу Panorama Берлинского кинофестиваля попал новый англоязычный фильм Тимура Бекмамбетова.  

 

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18.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: WDSSPR

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