«Довод» в США ушел с заявленной в августе даты

Warner Bros. официально объявила о том, что американский релиз фильма ДОВОД 12 августа не состоится. Студия вынуждена перенести старт проката из-за непрекращающегося в стране роста случаев заражения коронавирусом, из-за которого американские кинотеатры не могут полноценно возобновить работу к середине августа. Новая дата выпуска фильма в США не называется.

Аналитики предполагают, что, скорее всего, Warner Bros. будет вынуждена выпустить фильм на зарубежных рынках раньше, чем на родине. А в США он может выйти первым лишь в городах, где кинотеатры смогут безопасно открыться. Заявления главы студии Тоби Эммериха косвенно это подтверждают. Получается, что стратегия одновременного выпуска картины во всем мире, по всей видимости, уже не рассматривается как единственно возможная для этого релиза. Ожидается, что Warners объявит о своем новом плане в ближайшие дни.

Зато уже сейчас известно, что другой релиз Warner Bros. − хоррор New Line Cinema ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3 − переносится на 4 июня 2021 года. До этого момента он стоял на 11 сентября 2020 года. А вот ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984, запланированная к выходу на уикенде 2 октября, свою дату сохранила. Как и ДЮНА, стоящая на 18 декабря.

Другие заявленные на август крупные релизы пока также остаются на месте. Disney не объявлял об уходе МУЛАНА с уикенда 21 августа, а Solstice Studios − об уходе триллера НЕИСТОВЫЙ с участием Рассела Кроу с 31 июля. Впрочем, последнее очень вероятно.

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20.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety