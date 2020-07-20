Создатели мультсериала «Дракоша Тоша» нашли партнеров на Тайване

«Той Рой Медиа» − студия-производитель мультсериала для детей «Дракоша Тоша» − объявляет о начале сотрудничества с тайваньской Wave Entertainment Co.Ltd. − B.Happy Corporation (柏樂國際企業有限公司關係企業). Эта компания будет заниматься развитием франшизы на Тайване. Ранее корпорация запималась развитие на острове франшизы «Маша и Медведь» и сделал из нее местный хит.

«Рынок Тайваня − один из самых развитых в Азии. Властям острова удалось полностью победить пиратство в сфере авторских прав, − отмечает коммерческий директор «Той Рой Медиа» Евгений Венковский. − Для «Дракоши Тоши» это партнерство − ключ к крупнейшей части света. Пандочки и дракон совсем не случайно являются главными героями мультфильма. Ведь сериал задумывался писателем Олегом Роем специально для стран, где эти персонажи являются нативными».

Детский мультсериал «Дракоша «Тоша» создан в вертикальном формате. На данный момент вышло уже два его полных сезона, то есть 52 серии. Идет работа над третьим сезоном мультсериала «Дракоша Тоша», автором сценария которого стал американскийй сценарист Майкл Маурер. В России проект транслируют на телеканалах «Карусель», «Мульт», «Мама» и других. Кроме того, «Дракоша Тоша» находится среди востребованных мультсериалов в онлайн-кинотеатрах IVI, Okko и Wink. В ближайшее время он также появится на платформе tvzavr. Сериал стал обладателем серебряной кнопки на YouTube Россия за быстрое наращивание аудитории. На сегодняшний день на этом видеосервисе ее общее количество в месяц составляет более 20 млн. зрителей.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

20.07.2020 Автор: Артур Чачелов