«Дух огня» представит киноакцию «Кино для всех»

В Ханты-Манскийском автономном округе – Югра пройдет социальная киноакция «Кино для всех». Она начнется 1 марта в рамках 16 МФКД «Дух огня» и продолжится до 30 апреля. В рамках киноакции будут представлены художественные и документальные фильмы, снятые о людях или людьми с ограниченными возможностями здоровья. Также в программу вошли открытые кинолектории, «уроки доброты», тематические классные часы в кинозале, коллективные обсуждения кинокартин, творческие встречи с авторами фильмов.

Среди фильмов, заявленных в программе, ленты ГЕРАСИМ, АЙСЫЛУ. ФИЛЬМ, МИРЫ, КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ, ТЕНЬ, КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ и другие. В формате кинобеседы и коллективного обсуждения фильмов будут организованы «уроки доброты» с показом советской классики.

Традиционно показы кинокартин окружной социальной киноакции будут представлены на всех муниципальных киноплощадках автономного округа. А жителям Сургута и Сургутского района фильмы АЙСЫЛУ. ФИЛЬМ и МИРЫ представят их авторы и создатели. Вход на все кинопоказы социальной акции «Кино для всех» свободный. За пригласительными билетами можно обращаться в кассу Киноцентра и Центра искусств для одаренных детей Севера с конца февраля, а также по месту проведения мероприятий социальной киноакции.

12.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Пресс-служба кинофестиваля «Дух Огня»