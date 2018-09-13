Госдума уточнит нормы использования символики в фильмах о войне

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила о том, что депутаты планируют внести поправки в законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Об этом сообщает ТАСС. Комитет намерен устранить противоречия по использованию образа нацистской символики в произведениях искусства, в частности, в фильмах о Великой Отечественной войне.

«У нас есть расхождения в законе, – заявила Ямпольская. – В одном случае речь идет о запрете пропаганды и публичного демонстрирования нацистской символики, в другом – просто о запрете использования. Если формально исполнять этот закон, то получается, что все наши фильмы о войне должны быть запрещены. Я думаю, что нужно свести эти законы к единым нормам, провести четкие границы и устранить противоречия».

Из-за противоречий в законах киноленты о войне часто сталкиваются с трудностями в выдаче им прокатных удостоверений. Процесс затягивается из-за того, что эксперты должны определиться, на каком законодательном акте они должны основывать свое решение. Как пояснили в комитете Госдумы по культуре, сейчас в соответствии с законом «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» в России запрещается использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» запрещает пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, сходной до степени смешения.

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13.09.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС