Кинофестиваль «Движение» поменял даты проведения в 2018 году

6-ой Национальный кинофестиваль дебютов «Движение» поменял даты проведения в 2018 году. Он пройдет в Омске с 26 по 30 сентября. Такое решение принято Дирекцией фестиваля и руководством Омской области. Перенос времени проведения фестиваля связан с новыми датами Московского Международного кинофестиваля (ММКФ).

Прием заявок на «Движение» будет открыт 2 апреля и продлится до 13 августа.

Напомним, что национальный кинофестиваль дебютов «Движение» на протяжении пяти лет открывает новые имена в российском кинематографе, расширяя грани отечественного кино и выводя дебютантов на международный уровень. Многие победители фестиваля «Движение» не только в дальнейшем участвуют в международных смотрах, но и получают там заслуженное признание.

Президентом фестиваля является актер, режиссер и сценарист Артем Михалков, генеральный продюсер – Полина Зуева, программный директор – кинокритик Стас Тыркин.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Омской области.

05.12.2017 Автор: Артур Чачелов