На кинофестивале «Движение» впервые проведут конкурс веб-сериалов

Кинофестиваль дебютов «Движение» совместно с продюсерской компанией «Среда» начинает отбор работ на конкурс идей и проектов веб-сериалов. Это один из самых стремительно развивающихся жанров на мировом кинорынке, который уже получил широкое признание за рубежом.

Для российской киноиндустрии это сравнительно новый формат, и подобный конкурс будет проводиться впервые. Принять участие в нем могут как идеи, так и уже снятые и прошедшие на онлайн-платформах проекты хронометражем от 1 до 15 минут. Лучший проект будет рассмотрен для запуска продюсерами «Среды», руководителем которой является Александр Цекало. Работы принимаются до 1 апреля 2017 года. В финал конкурса войдут около 10 проектов, которые будут презентованы в рамках кинофестиваля «Движение».

«Мы живем в эпоху почти непрерывной технической революции, и кино, пожалуй, находится на огневом рубеже постоянных перемен. Мы смотрим фильмы в метро с телефона, дома с компьютера, мы проглядываем десятки роликов за день, мы сами не замечаем, как тесно наша жизнь переплетена с потреблением видеоконтента и как этот контент порой становится нашей жизнью. Веб-сериалы – один из самых свежих и новых форматов в киноиндустрии. Они собирают миллионы просмотров и сотни тысяч уникальных зрителей, они разнообразны, пожалуй, больше, чем любой другой вид киноконтента – хронометраж веб-сериалов может быть от одной минуты до стандартных для телевидения 52 минут, в них могут сниматься звезды, и они создают собственных звезд, режиссеры дебютируют онлайн и прокладывают себе дорогу к «Оскару». Теперь эта дорога может открыться и для вас», – отмечает куратор конкурса веб-сериалов Анна Гудкова.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету на сайте, прислать описание сериала, синопсис и сценарий одного эпизода, хронометраж серий и планируемую периодичность их выхода, количество эпизодов в сезоне, возможные формы окупаемости, информацию о съемочной группе, ссылку на уже снятую серию (если таковая имеется) или тизер/трейлер проекта.

Фестиваль «Движение» проводится ежегодно при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Омской области. Президентом фестиваля является актер, режиссер и сценарист Артем Михалков, генеральный продюсер – Полина Зуева, программный директор – кинокритик Стас Тыркин. В этом году «Движение» пройдет в период с 25 по 29 апреля.

20.03.2017 Автор: Артур Чачелов