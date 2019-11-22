«Дылду» отметили двумя наградами Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии

Российская драма ДЫЛДА победила сразу в двух номинациях престижной кинопремии киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона (APSA). Церемония награждения победителей прошла накануне в австралийском Брисбене. ДЫЛДА была представлена в четырех номинациях, но победила лишь в номинациях «Лучшая операторская работа» и «Лучший сценарий».
Лучшим фильмом года среди картин, снятых в регионе, по версии APSA стали южнокорейские ПАРАЗИТЫ. ДЫЛДА также была представлена в данной номинации. Российский проект также был представлен в номинации «Лучший документальный фильм» (АКВАРЕЛЬ Виктора Косаковского), где победил канадо-израильский проект АДВОКАТ. Кроме того, на премию «За культурное разнообразие», присуждаемую под эгидой ЮНЕСКО, претендовал якутский фильм Любови Борисовой НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ НЕ САДИТСЯ, но победителем не стал.
Киноакадемия Азиатско-Тихоокеанского региона была основана в 2008 году. Премия киноакадемии является одной из крупнейших мировых премий в области кино, ее часто называют азиатским аналогом «Оскара». Киноакадемия объединяет кинематографистов из более чем 70 стран.
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22.11.2019 Автор: Артур Чачелов
Источник: ТАСС
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