Два российских фильма вошли в лонг-лист премии Европейской киноакадемии

Европейская киноакадемия опубликовала на своем сайте список кинопроектов, которые будут претендовать на получение престижных наград European Film Awards (EFA) в этом году. В лонг-лист вошло 46 картин, среди которых российские ПОДБРОСЫ Ивана И. Твердовского и ДЫЛДА Кантемира Балагова. В списке также оказались фильмы ПО ВОЛЕ БОЖЬЕЙ Франсуа Озона, ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО Клер Дени, MR. JONES Агнешки Холланд, БОЛЬ И СЛАВА Педро Альмодовара, ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ Клаудио Джованнези, ФАВОРИТКА Йоргоса Лантимоса, СИНОНИМЫ Надава Лапида и другие.
Шорт-лист будет сформирован из фильмов лонг-листа после голосования 3,6 тыс. членов Европейской киноакадемии. В прошлом году в него не попало ни одного российского фильма. Номинанты премии 2019 года будут объявлены 9 ноября.
32-я торжественная церемония вручения премии Европейской киноакадемии пройдет в Берлине 7 декабря 2019 года.
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21.08.2019 Автор: Артур Чачелов
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