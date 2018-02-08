Россия везет на EFM-2018 большой пакет проектов

С 15 по 25 февраля 2018 г. состоится 68-й Берлинский кинофестиваль, а параллельно ему – Европейский кинорынок EFM (European Film Market). Уже седьмой год представлять российское кино на деловом форуме будет стенд ROSKINO – Russian Cinema Worldwide, организованный компанией РОСКИНО при поддержке Министерства Культуры РФ, Министерства Иностранных Дел РФ и Правительства Москвы. Здесь международным закупщикам представят проекты более 25 российских компаний: Planeta Inform, Art Pictures Studio, Central Partnership, All Media, Russian World Vision, WIZART, IGMAR и другие. В рамках Европейского кинорынка EFM на стенде будет презентовано более 40 российских фильмов и представлен обновленный каталог DOORS to Russian Cinema.

Группа компаний «Планета Информ» покажет в Берлине тизер нового фильма ужасов ФОТО НА ПАМЯТЬ, а также трейлер и отрывок из драмы НЕПРОЩЕННЫЙ с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Среди других проектов компании – фантастический блокбастер КОМА и семейный проект РОБО. Компания Central Partnership представит свой флагманский проект ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, а также приключенческий фильм РУБЕЖ, анимационные фильмы ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ и ФИКСИКИ 2, драму ТРЕНЕР и фильм ужасов РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ. Продюсерский центр Дмитрия Рудовского и Федора Бондарчука Art Pictures Studio в рамках кинорынка EFM будет продавать драму КУПИ МЕНЯ и сказочную мелодраму ЛЕД.

Новым проектом компании All Media на Европейском кинорынке станет исторический экшн ТОБОЛ, действие которого разворачивается в эпоху реформ Петра Великого. Также в активе компании историческая драма СОБИБОР и триллер СЕЛФИ. Russian World Vision представит зарубежным закупщикам основанный на реальных событиях военный фильм ТАНКИСТЫ, а также основанную на реальной истории драму ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ, находящийся в стадии производства триллер ОТРЫВ и комедию ДЕТКИ НАПРОКАТ.

Ключевым проектом продаж кинокомпаний «Марс Медиа» и «АМЕДИА Продакшн» станет совместный проект Т-34 – военно-приключенческий экшн о событиях Второй Мировой войны. Компания Wizart представит четвертый фильм популярной франшизы СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ, за постановку которого взялся голливудский профессионал Роберт Ленс (КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ, ИСТОРИЯ ИГРУШЕК). Кроме того, компания представит фильм ВОЛКИ И ОВЦЫ 2.

На стенде ROSKINO – Russian Cinema Worldwide также будет организован отдельный корнер Московской Кинокомиссии – Moscow Film Commission, которая учреждена и организована РОСКИНО и Правительством Москвы при участии Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

На кинорынке EFM пройдет премьерный скрининг для профессионалов фантастической экранизации бестселлера автора «Дозоров» Сергея Лукьяненко ЧЕРНОВИК, снятой режиссером БИТВЫ ЗА СЕВАСТОПОЛЬ (проданной в более чем 40 стран) Сергеем Мокрицким и продюсерской компанией «Новые Люди». Международными продажами картины занимается английская компания REASON8. Интерес к картине уже проявили закупщики из многих территорий, несколько крупных сделок будут закрыты в Берлине.

В рамках кинорынка EFM впервые в международном формате будет заявлен новый фильм Кирилла Серебренникова ЛЕТО, смонтированный режиссером, находящимся под домашним арестом. Сюжет картины основан на малоизвестных фактах биографии культового певца Виктора Цоя. Продажи картины стартуют на Берлинском кинорынке: права выкупила кинокомпания Charades, основанная бывшими топ-менеджерами известных европейских дистрибьютеров Wild Bunch, Gaumont и Studiocanal. Продюсирует картину российская кинокомпания Hype Film и французская Kinovista.

Киностудия «Союзмультфильм» впервые представит международным профессионалам индустрии полнометражный анимационный фильм ГОФМАНИАДА, работа над которым шла более 10 лет. Это романтическая фантазия на тему сказок известного немецкого писателя Эрнста Теодора Гофмана, выполненная в жанре кукольного фильма с элементами 3D-анимации и компьютерной графики. Создатели картины привезут в Берлин уникальную коллекцию кукол ручной работы, которая будет выставлена в Российском Доме науки и культуры.

Кинорынок European Film Market традиционно соберет в Берлине профессионалов киноиндустрии – в этом году ожидается более 9 000 посетителей, включая около 1 500 байеров, 480 экспонентов и международную прессу. В этом году на EFM будет презентован новый раздел – EFM Producers Hub. Его цель – предоставить мировым продюсерам бесплатные консультации от мировых экспертов по финансированию и стратегии дистрибьюции.

08.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: РОСКИНО