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На EFM-2021 российские компании представят свыше 140 проектов

Европейский кинорынок стартует 1 марта в формате онлайн

Виртуальный зонтичный стенд «Роскино» на Европейском кинорынке EFM, который проходит в рамках ежегодного Берлинского международного кинофестиваля с 1 по 5 марта, объединит 39 российских компаний – производителей и дистрибуторов контента, которые представят более 140 проектов: фильмы, сериалы и анимацию. Также в рамках индустриальной секции Berlinale Co-Production Market пройдет презентация копродукционных возможностей с Россией в формате Country Session. Впервые большое количество российских проектов (11) будет представлено и в секции Berlinale Series Online Market. Участие российского контента в открывающем год кинорынке пройдет при поддержке Фонда кино.

«Беспрецедентное количество российских проектов свидетельствует о большой продуктивности производителей контента, несмотря на сложности 2020 года, − говорит генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова. − В этом году презентуется много новинок – более 25 проектов, ранее не представленных на кинорынках, включая 8 сериалов и 6 анимационных проектов. Помимо площадки кинорынка, российские проекты участвуют в Berlinale Series Online Market; также на Berlinale Co-Production Market представлены копродукционные возможности с Россией. Что касается молодых талантов, нужно упомянуть, что два российских кинематографиста вошли в программу Berlinale Talents (Егор Одинцов и Лиза Цыганова). Кроме того, два российских фильма будут представлены на Берлинском кинофестивале в секциях Forum (ДОЧЬ РЫБАКА Юлдус Бахтиозиной) и Berlinale Shorts (анимационная лента «Вадим на прогулке» Саши Свирского)».

Традиционно на зонтичной площадке «Роскино» в Берлине присутствуют ключевые игроки российской индустрии. Крупнейший российский производитель и дистрибутор контента «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа») представит несколько новинок: фильмы ЧЕМПИОН МИРА, ДЕКАБРЬ, ЛЕТЧИК, ЗОЯ, БЕЛЫЙ СНЕГ, ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН, РЯД 19.  Подробнее о каталоге компании БК писал ранее.

Ключевыми проектами All Media на EFM 2021 станут психологический триллер СОВРИ МНЕ ПРАВДУ, который будет впервые представлен международным байерам, СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР и анимационный фильм НОС ИЛИ ЗАГОВОР «НЕ ТАКИХ». В компании рассчитывают закрыть на EFM сделки по ключевым территориям.

1-2-3 Production, создатели сериала «Эпидемия», на EFM делают акцент на нескольких новых проектах. В рамках Berlinale Series Online Market Screenings пройдёт показ двух эпизодов разработанного совместно с «Амедиа Продакшн» сериала «Игра на выживание», второй сезон которого уже получил официальное подтверждение и сейчас готовится к запуску. Сериал «Сны Алисы» стал единственным проектом из России, включенным в топ самых интересных проектов с наибольшим маркетинговым потенциалом, по мнению отборочного комитета кинорынка Berlinale Series Market. Действие «Снов Алисы» разворачивается в загадочном северном городке с темным прошлым и светлым будущим: рядом с городком расположена космическая станция. Сериал переносит зрителя в оригинальный мир колдовства, созданный с помощью новейших средств VFX. Премьера состоится на канале ТВ-3.

Также, итальянская компания TVCO, которой принадлежат международные дистрибьюторские права на драму МАША с Аней Чиповской, планирует показать её потенциальным международным партнерам и уже активно ведет с ними переговоры.

В пакете Art Pictures Distribution – международный проект БАЛЕТ с Ингеборгой Дапкунайте в одной из главных ролей; новинка «Happy End», уже известные на международных рынках «Чики», а также сериалы «Псих» и «Детки».

ГК «Планета Информ» представит на кинорынке EFM три новых проекта разной степени готовности: МЫ научно-фантастическая лента (пост-производство), снятая по одноименной книге Евгения Замятина; КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ (рабочее название) военная лента о малоизвестном подвиге советских летчиков (фильм в производстве), а также хоррор БЫВШАЯ (фильм закончен), от продюсеров сверхуспешного за рубежом хоррора НЕВЕСТА. БЫВШАЯ будет впервые эксклюзивно показана покупателям в рамках EFM. Также в рамках EFM состоится показ мистического триллера ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ.

Впервые в рамках EFM-2021 компания «Один Медиа» представит документальный фильм «Новая Земля» – уникальный, красивейший travel-проект от легендарного продюсера и путешественника Леонида Круглова. Дополнительные съемки по проекту планируются в 2021 году в новых экспедициях. Также впервые международные байеры смогут увидеть на платформе EFM-Screenings полную версию масштабного международного документального проекта «Невидимая надежда». Фильм, съемки которого проходили в Бельгии, Индии, России, Эстонии, открывает зрителю мультикультурный взгляд на проблему загрязнения планеты пластиковыми отходами и её решение. Кроме того, компания покажет амбициозный документальный проект «Охотники за глубиной», посвященный открытию и исследованию самой глубокой вертикальной пещеры в мире, расположенной в Абхазии, и представит свои самые успешные фильмы, в том числе - фильм-экспедицию по русской Арктике по следам первооткрывателя Семена Дежнева 400 лет спустя «Великий Северный Путь» и основанную на реальных событиях военную драму о собаках минно-розыскной службы «Джульбарс».

Международный дистрибутор REEL SUSPECTS покажет байерам фильм – режиссерский дебют арт и фэшн фотографа Юлдус Бахтиозиной ДОЧЬ РЫБАКА, который также представлен в секции Forum Берлинского кинофестиваля. Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале им. Андрея Тарковского «Зеркало» в 2020 году.

Фильм кинокомпании СТВ, студии CGF и телеканала «Россия-1» КОНЕК−ГОРБУНОК на Европейском кинорынке представляет венгерский дистрибутор Luminescence. Российская премьера масштабного сказочного блокбастера, созданного при поддержке Фонда кино, состоялась 18 февраля 2021 года.

Bubble Studios в рамках премьерных скринингов покажет проект МАЙОР ГРОМ. ЧУМНОЙ ДОКТОР − фильм о супергероях, экранизацию популярных комиксов про майора полиции Игоря Грома. Компания рассчитывает, что EFM станет ключевым мероприятием для активизации международных продаж. В России фильм выйдет в прокат 1 апреля 2021 года (прокатчик Disney Studio).

Mirsand на Европейском кинорынке делает ставку на режиссерскую работу Тимура Бекмамбетова ДЕВЯТАЕВ и триллер в формате скринлайф ХОЧУ В ИГРУ. Оба проекта выйдут в прокат в апреле этого года. Премьера первой серии «Хочу в игру» пройдет в рамках Berlinale Series screenings 2021.

Продюсерская компания «Среда» представит три сериальных проекта: восьмисерийный мистический хоррор «Пищеблок» по роману Алексея Иванова, созданный для «КиноПоиск HD», а также совместные проекты с «МТС Медиа»: триллер «Кесарь» и черную романтическую комедию «Сцены супружеской жизни».

Russian World Vision представит для премьерного рыночного скрининга анимационный фильм ОГОНЕК-ОГНИВО. Российская премьера состоялась 4 февраля 2021 года, компания уже начала вести переговоры по продажам на зарубежные территории. Также в пакете Russian World Vision − ПАЛЬМИРА и КРАСНЫЙ ПРИЗРАК, которые выходят в прокат весной 2021 года, АТАКАН. КРОВАВАЯ ЛЕГЕНДА, ФЕЯ, ГУДБАЙ, АМЕРИКА, СМОТРИ КАК Я. Впервые байеры увидят комедию НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2, которая вышла в российский прокат в декабре 2020 года, а также материалы по фильму ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН.

«Революция фильм» представит свой полнометражный проект − триллер БЕГ. На EFM планируется заключить сделки с Китаем, Индией и Польшей, а также переговоры открыты по многим другим территориям. Кинокомпания так же представит два полных метра − спортивную комедию НЕФУТБОЛ (2021) и научно-фантастический фильм ПЕТРОПОЛИС (2021).

Proline Film впервые представит проект документального фильма для копродукции ШКОЛА РОДИТЕЛЕЙ, посвященный проблемам усыновления. Также компания впервые представит байерам и копродюсерам тизер проекта ПОЛЕТ (Россия, Италия, Франция).

В пакете RFG Distribution − новый триллер ВЫЙТИ ИЗ ГРУППЫ про подростка, который, находясь в поисках своего места в мире, попадает в группу социальной сети, которая набирает ребят в загадочное братство. Фильм выйдет в прокат весной 2021 года. 

Rock Films продолжит переговоры с байерами по нескольким проектам. Среди них − ЦОЙ Алексея Учителя, премьера которого состоялась на Варшавском фестивале в октябре 2020 года, СЕНТЕНЦИЯ, получивший приз Международной федерации кинопрессы FIPRESCI на Таллиннском международном кинофестивале «Темные ночи» в 2020 году. Также вниманию отборщиков фестивалей и байеров будут представлены материалы новых проектов студии, находящиеся в стадии пост-продакшн − масштабная военная драма ПАЛЬМИРА (релиз в 2022 году) и драма ЗЕМУН (релиз осенью 2021 года).

НТВ представит пакет сериалов, в числе которых – «Немцы»: на EFM пройдет премьерный рыночный скрининг сериала.

MEGOGO Studios впервые покажет в рамках скринингов новый сериал «Крюк» − историю об известном в недалеком прошлом хоккеисте Никите Крюкове, который в качестве продолжения карьеры выбрал путь хоккейного агента, а также фильм СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ про братьев-иллюзионистов.

«Совтелеэкспорт», дистрибутор контента ВГТРК, представит линейку сериалов; также впервые зарубежным дистрибуторам представят документальный фильм КРЕСТЫ об одной из старейших тюрем России.

Также на EFM пройдет премьерный рыночный скрининг третьего сезона сериала «Бывшие» от Yellow, Black and White и видеосервиса START.

В числе новинок EFM – документальный фильм режиссера Валерии Гай Германики (Leos Film) – ПАПА.

Кроме того, свои проекты на Европейском кинорынке представят Amex Media, Ark Pictures, 5 канал, Corner Work, IGMAR, MAGNUM, GPM Entertainment Television, Prad-Media, Riverlet Films, Sputnik Vostok Production, Star Media.

Сегмент анимации на EFM 2021 представлен ключевыми анимационными российскими компаниями. Главной премьерой Wizart на EFM станет романтическая комедия РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. Еще один проект, который Wizart презентует на предстоящем рынке – продолжение хорошо известной во всем мире франшизы СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 5. Зритель увидит знакомых персонажей в непривычных образах – студия провела работу над редизайном, потому что герои вновь станут детьми и отправятся в абсолютно новые приключения, которые точно понравятся зрителям.

Ключевым проектом ГК «Рики» станет полнометражный анимационный фильм ФИННИК. Animation Magazine включил этот проект в список анимационных фильмов 2021 года, которые нельзя пропустить. Комедия рассказывает о приключениях 13-летней Кристины, которая дружит с домовым, который живет в ее новом доме. Финник любит подшучивать на другими людьми, но с Кристиной они объединяются, чтобы распутать клубок загадочных событий.

«Союзмультфильм» делает акцент на проектах СУВОРОВ и ФОРМУЛА ВОДЫ. Первый выйдет в российский прокат в этом году. Это романтическая история, разворачивающаяся на фоне выдающейся военной кампании под руководством фельдмаршала Суворова. Вторая рассказывает о мире, в котором люди научились выживать без питьевой воды.

В пакете проектов студии «Паровоз», представленных к копродукции, флагманский проект – анимационный сериал «Космопорт», рассказывающий о далеком будущем и галактике, населенной различными существами. Также компания представит фэнтези «Волшебное кафе» про невероятные приключения девочки Агаты и ее необычного друга − кулинарного робота Томми. Еще одним проектом в разработке станет приключенческая комедия Veggie Knights, в котором через необыкновенную призму персонажей-овощей показаны знакомые ситуации в необычном мире. Автор и иллюстратор проекта – испанский художник-постановщик студии «Паровоз» Гийермо Морено.

Анимационная студия 100 KILOWATT представит четыре проекта: «Домики», «Бобр Добр», «Ник-Изобретатель» и «Волшебная кухня».

Студия «Агама Фильм» представит международным байерам сериал «Фееринки». Фееринки – маленькие существа, наделенные магическими талантами. Они живут среди людей, но остаются для людей невидимыми, хотя иногда и влияют существенно на человеческую жизнь.

Студия Zabezoo покажет новый проект «Забезу. Уши с хвостиком».

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25.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: РОСКИНО

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