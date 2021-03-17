Российские компании подвели итоги кинорынка EFM-2021

Европейский кинорынок, который проходил в формате онлайн с 1 по 5 марта в рамках Берлинского международного кинофестиваля, собрал более 500 компаний-участников из 60 стран мира. Рынок посетили около 12 000 представителей мировой индустрии контента. Российские компании представили свыше 140 проектов – фильмы, сериалы и анимацию. Тридцать девять российских производителей контента участвовали в кинорынке в рамках виртуального зонтичного стенда «Роскино». Также российский контент и возможности компаний были впервые комплексно представлены в секциях Berlinale Series Online Market (рынок сериалов) и Berlinale Co-Production Market (рынок копродукции).

«Российское присутствие на EFM в этом году было очень масштабным: российские проекты были заявлены на трех площадках: European Film Market, Berlinale Series Online Market и Berlinale Co-Production Market, − рассказала генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова. − Кроме того, Россия была представлена и в секциях Берлинского кинофестиваля, и в программе Berlinale Talents. В рамках EFM компании заключили, по первым оценкам, более 30 сделок, также по ряду сделок еще ведутся переговоры. Кроме того, мы получили позитивную обратную связь на рынке копродукции, где участвовали 17 российских продюсеров, включая участников международной образовательной программы по копродукции EAVE ON DEMAND IN RUSSIA, которую мы инициировали при поддержке Министерства культуры РФ в 2020 году. Участники отметили интерес со стороны зарубежных партнеров к возможностям совместного производства с Россией. Среди заинтересованных стран – Израиль, Франция, Германия, Литва, Латвия и другие; в рамках рынка состоялся ряд встреч по конкретным проектам. Для многих потенциальных партнеров важной новостью стала возможность получения финансирования на миноритарную копродукцию. Мы видим большие перспективы у данного направления».

Крупнейший российский производитель и дистрибутор контента «Централ Партнершип» отметил большой интерес со стороны байеров к масштабным качественным картинам из премьерного пакета компании – ЧЕРНОБЫЛЬ, ОГОНЬ, ЧЕМПИОН МИРА, ЛЕТЧИК. В рамках рынка компания заключила ряд крупных сделок. Так, интернет-права на ЧЕРНОБЫЛЬ были проданы одному из крупнейших китайских стриминговых сервисов iQiYI. Также были реализованы права на территорию Тайваня, Южной Кореи, франкоговорящей Европы, Чехии и Словакии. Ранее компания объявила, что американским дистрибутором фильма стала крупная независимая компания MPI. Фильм ОГОНЬ, который выйдет в США в июле 2021, также нашел дистрибуторов во Франции, Германии, Италии и на Ближнем Востоке.

Главные новинки ГК «Планета Информ» – научно-фантастическая лента МЫ, снятая по одноименной книге Евгения Замятина, хоррор БЫВШАЯ от продюсеров сверхуспешного за рубежом хоррора НЕВЕСТА, а также мистический триллер ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ, показ которого состоялся в рамках EFM, − были проданы в немецкоязычные страны Европы. По проекту ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ также был заключен контракт с дистрибутором из Латинской Америки: в ближайшее время фильм выйдет в прокат в Мексике и Бразилии. Кроме того, научно-фантастический боевик КОМА был продан в Польшу.

Компания All Media на EFM 2021 заключила сделки по продажам фильмов франшизы ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ с дистрибуторами из Германии, Франции и Италии. В числе новых проектов были представлены психологический триллер СОВРИ МНЕ ПРАВДУ, СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР Ренаты Литвиновой и анимационный фильм НОС ИЛИ ЗАГОВОР «НЕ ТАКИХ». На рынке были проведены переговоры с байерами из Германии, Франции, Италии, Китая, Испании.

В рамках EFM 2021 компания «Один-Медиа» нашла новых партнеров из Японии, Таиланда, Южной Кореи, Германии, Скандинавии и Канады. Впервые международным байерам был представлен новый проект путешественника Леонида Круглова с рабочим названием НОВАЯ ЗЕМЛЯ, сьемки и производство которого планируются в 2021-2022 году. Интерес к продюсированию и финансированию фильма проявили продюсерские компании из Германии, Австрии, США и Тайваня. Из готовых проектов наибольшей популярностью пользовалась НЕВИДИМАЯ НАДЕЖДА – на EFM cостоялась премьера этого международного проекта, посвященного проблеме переработки пластика и борьбе с мусорным коллапсом планеты. На него пришли запросы от 22 фестивалей, 8 фондов и 17 дистрибуторов из 14 стран. В связи с этим планируется запустить в производство вторую часть, посвященную исследованиям бактерий, поедающих пластик. Второй по популярности стала историческая докудрама «Урарту. Забытое царство». Итальянский телеканал RAI подтвердил приобретение прав на премьерный показ в Италии; также проект отобрали дистрибуторы из Кореи и Турции. Ранее фильм был показан государственным телеканалом RTVE (Испания) и стал доступен на платформе Amazon Prime. Военная драма «Джульбарс» вызвала интерес телеканалов и дистрибуторов из Японии, Испании и Австралии, а также отборщиков нескольких фестивалей. Кроме того, проекты «Военная приемка», «Великий Северный Путь», «Урарту. Забытое царство», «Великое освоение Сибири. Кочевники во времени» были отобраны сербским дистрибутором Dima Vision для показа на территории бывшей Югославии. На данный момент переговоры находятся в стадии согласования контракта и подписания сделки. Кроме того, телеканал Discovery Channel Japan планирует закупить новые выпуски документального сериала «Военная приемка».

Участник Берлинского кинофестиваля (секция Forum) – фильм арт- и фэшн-фотографа Юлдус Бахтиозиной ДОЧЬ РЫБАКА был представлен на кинорынке международным дистрибутором REEL SUSPECTS. Как отметил генеральный директор REEL SUSPECTS Матттео Ловадина: «Это сильная кинематографическая работа, и нам очень приятно расширить сотрудничество с российскими производителями контента, которые были очень продуктивны и креативны во времена пандемии».

Фильм кинокомпании СТВ, студии CGF и телеканала «Россия-1» КОНЕК-ГОРБУНОК увидят зрители во Вьетнаме, Франции, Германии, Северной Америке. Сделки по этим территориям были закрыты на EFM через венгерского дистрибутора Luminescence; также продолжатся переговоры и по другим странам.

Bubble Studios закрыли сделки на все территории по продаже проекта МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР, который был показан в рамках премьерных скринингов, В компании отметили большое количество предложений и высокий интерес байеров. Фильм о супергероях выйдет в российский прокат 1 апреля 2021 года (прокатчик: Disney Studio).

Студия Yellow, Black and White и видеосервис START отметили большой интерес западных партнеров к российскому контенту. Со стороны Аргентины и Бразилии поступило несколько запросов на покупку сериала «Бывшие» в качестве формата; также есть заинтересованность со стороны Восточной Европы в комедийных проектах – «Гранд» и «Вне Игры». На данный момент сделки находятся на стадии обсуждения. Кроме того, ведутся переговоры о релизе сериала START «Хороший человек» на территории Чехии.

Компания Russian World Vision договорилась с американским дистрибутором о закрытии сделки на анимационный фильм ОГОНЕК-ОГНИВО на Северную Америку. Кроме того, права на фильм СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ реализованы на территорию Южной Кореи. К фильму ПАЛЬМИРА проявили интерес как азиатские, так и европейские закупщики, а фильм ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН привлек внимание байеров из Китая и Европы. Также китайские дистрибуторы заинтересованы в фильмах НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 и СМОТРИ КАК Я. КРАСНЫЙ ПРИЗРАК, права на который уже закрыты на большое количество территорий, вызвал интерес закупщиков из Чехии и Словакии.

«Революция фильм» продала права на триллер БЕГ c Полиной Максимовой в Китай (дистрибутор Virtual Cinema), Тайвань (Avjet Intl.Media), Францию (L'atelier d'Images), Южную Корею (Eurocorp). Представители компании также отметили большое количество запросов на научно-фантастический фильм ПЕТРОПОЛИС. Активные продажи этого проекта планируется начать на кинорынке Marche du Film в Каннах.

Rock Films провела переговоры с продюсерами, байерами и отборщиками международных фестивалей по проектам ЦОЙ, СЕНТЕНЦИЯ, ЗЕМУН. По итогам кинорынка картина ЦОЙ Алексея Учителя была продана на территорию Эстонии; также были получены предложения от байеров других стран. Онлайн-показ СЕНТЕНЦИИ – обладателя приза Международной федерации кинопрессы FIPRESCI на Таллиннском международном кинофестивале «Темные ночи», пользовался популярностью среди байеров. Также картина ЗЕМУН, которая находится сейчас на стадии постпродакшена, вызвала большой интерес у отборщиков международных фестивалей класса А.

Сериал «Сны Алисы» от 1-2-3 Production вызвал ожидаемый интерес благодаря отбору в новую секцию Berlinale Series Market Selects – проектом заинтересовались крупные мировые игроки, сейчас ведутся переговоры. «Игра на выживание» (совместно с «Амедиа Продакшн») также привлекла внимание байеров в качестве как готового сериала, так и формата, при этом в компании отмечают разнообразие географии запросов, как от ключевых территорий, так и от менее крупных рынков. По этому проекту также ведутся переговоры.

Компания Riverlet Films отметила наибольший интерес к высокобюджетному экшену ПАЛЬМИРА производства студии Rock Films (продюсер Алексей Учитель). На основе первых промоматериалов, показавших высокий уровень производства и коммерческий потенциал фильма, уже получено несколько предложений от ведущих территорий, в том числе Франции, Кореи, Германии.

Пятый канал впервые принимал участие в кинорынке EFM 2021, показав свои проекты в сериальной панели. Так, участникам рынка было представлено три премьерных сериала – «Крепкие орешки», «Ментозавры» и новый сезон уже полюбившегося российским зрителям сериала «Условный мент». По итогам кинорынка Пятый канал начал переговоры с дистрибуторами и вещателями из Индии, Китая, Северной Америки, Германии и Чехии.

НТВ представило на кинорынке остросюжетную драму «Немцы», которая вызвала большой интерес на европейском рынке, в том числе, со стороны нескольких крупных VOD площадок.

RFG Distribution представил на Европейском кинорынке несколько проектов, в числе которых – новый триллер ВЫЙТИ ИЗ ГРУППЫ про подростка, который, находясь в поисках своего места в мире, попадает в группу социальной сети, которая набирает ребят в загадочное братство. На сегодняшний день ведутся переговоры с дистрибуторами Испании, Тайваня и Турции.

Документальный фильм режиссера Валерии Гай Германики ПАПА, который на кинорынке представляла компания Leos Film, вызвал интерес многих фестивальных отборщиков.

В Megogo Studios отметили, что несколько проектов вызвали особый интерес международных закупщиков. Сейчас компания находится в стадии переговоров. Большим спросом пользовался фильм СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ – им заинтересовались Франция, Италия, Польша, Китай, Южная Корея, Япония. Фильмы ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА и ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ привлекли внимание дистрибуторов из Испании, Италии, Франции, Китая. Что касается сериала «Крюк», премьерный скрининг которого прошел на EFM, многие страны уже запросили материалы для просмотра, поскольку русские хоккеисты – интересная тема для зарубежного рынка.

«Совтелеэкспорт», дистрибутор контента ВГТРК, представлял на EFM линейку сериалов. «Грозный» вызвал интерес крупных игроков индустрии и представителей международных фестивалей из Японии, Литвы, Швейцарии, Чехии, Германии.

В компании STAR MEDIA отметили, что несмотря на то, что рынок больше ориентирован на полнометражное кино, удалось провести очень успешный премьерный скрининг нового сезона проекта «Анна-детективъ» – его посмотрели представители более 20 стран. По результатам скрининга и кинорынка в целом в компанию поступило несколько запросов на этот сериал, а также еще ряд проектов из каталога компании. В настоящее время ведутся переговоры с представителями Франции, Италии, Сербии, Польши, США и других стран.

Также на Европейском кинорынке переговоры с международными дистрибуторами провели представители Amex Media, Ark Pictures, Mirsand, продюсерская компания «Среда», Art Pictures Distribution, Proline Film, Corner Work, IGMAR, GPM Entertainment Television, Prad-Media, Sputnik Vostok Production.

В сегменте анимации российские компании также отметили высокий интерес байеров к российским проектам.

Так, очень продуктивно прошел рынок для Wizart Animation – наибольший интерес к новым проектам студии РУСЛАН И ЛЮДМИЛА и СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 5 проявили байеры из Турции, Болгарии, Сербии, Франции, Португалии, Аргентины и Англии. На данный момент ведутся переговоры с крупными дистрибьюторскими компаниями.

ГК «Рики» на EFM открыла международные продажи полнометражного анимационного фильма ФИННИК – комедии, которая рассказывает о приключениях 13-летней Кристины, которая дружит с домовым, который живет в ее новом доме. Проект вызвал интерес дистрибуторов из стран Балтии, Латинской Америки, Франции и Испании.

Проекты ФОРМУЛА ВОДЫ, СУВОРОВ и ЗОЛОТОЙ УЛЕЙ от студии «Союзмультфильм» были представлены широкому кругу байеров. Интерес проявили закупщики из Германии, Франции, Тайваня, Болгарии, Турции, Аргентины и США.

Для студии «Паровоз» участие в EFM было продуктивным с точки зрения переговоров с европейскими партнерами. В компании получили хорошие отзывы по проектам «Космопорт» и «Волшебное кафе». Как отметили представители студии, особенно интересными на текущий момент являются переговоры с потенциальными партнерами из Франции и Англии.

Интерес дистрибуторов был отмечен и к проектам студий «Агама Фильм», Zabezoo, 100 KILOWATT.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

17.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Роскино