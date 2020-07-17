IFC Films купила фильм российского режиссера Николая Саркисова для показа в США

IFC Films купила права на американский прокат дебютной голливудской картины российского режиссера Николая Саркисова ОСАЖДЕННЫЙ (Embattled). Права реализовывала международная продюсерская компания «Блиц Фильм». Продюсерами проекта выступили Сергей и Николай Саркисовы, Эрил Кокран, Скотт ЛаСтаити, Фрэнк Рэйджен, Колин Кэмп, Риз Койро, а также исполнитель главной роли Стивен Дорфф и компания «Блиц фильм». Сценарий к фильму написал Дэвид Маккена (АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ ИКС, КОКАИН).

Сюжет фильма расскажет историю профессионального бойца смешанных единоборств Кэша, который сумел направить свою злость и агрессию в октагон, добившись успешной карьеры в ММА. Однако, рождение второго сына с нарушением развития заставляет его бросить свою семью. Старший сын решает пойти по стопам Кэша, реализовав себя в смешанных единоборствах, но давление в медиа сталкивают отца и сына лбами – им предстоит поединок, в котором не может быть победителя.

В съемках картины приняли участие известные действующие и бывшие бойцы UFC – экс-чемпион в полусреднем весе Тайрон Вудли, а также Дональд «Ковбой» Серроне, Эрик Андерс и Кенни Флориан.

«Мы вложили много сил и любви в этот фильм, и рады, что такая компания, как IFC Films станет нашим партнером по реализации этого проекта, − говорит Николай Саркисов. − Это оригинальная, захватывающая история, в которой затронута извечная проблема отцов и детей. Надеемся, что эта картина найдет отклик в душе каждого зрителя».

Съемки фильма прошли осенью 2018 года в Бирмингеме, штат Алабама. Релиз в США намечен на ноябрь 2020 года.

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17.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Блиц Фильм