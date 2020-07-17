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IFC Films купила фильм российского режиссера Николая Саркисова для показа в США

Лента называется «Осажденный», главную роль в ней сыграл Стивен Дорфф

IFC Films купила права на американский прокат дебютной голливудской картины российского режиссера Николая Саркисова ОСАЖДЕННЫЙ (Embattled). Права реализовывала международная продюсерская компания «Блиц Фильм». Продюсерами проекта выступили Сергей и Николай Саркисовы, Эрил Кокран, Скотт ЛаСтаити, Фрэнк Рэйджен, Колин Кэмп, Риз Койро, а также исполнитель главной роли Стивен Дорфф и компания «Блиц фильм». Сценарий к фильму написал Дэвид Маккена (АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ ИКС, КОКАИН).

Сюжет фильма расскажет историю профессионального бойца смешанных единоборств Кэша, который сумел направить свою злость и агрессию в октагон, добившись успешной карьеры в ММА. Однако, рождение второго сына с нарушением развития заставляет его бросить свою семью. Старший сын решает пойти по стопам Кэша, реализовав себя в смешанных единоборствах, но давление в медиа сталкивают отца и сына лбами – им предстоит поединок, в котором не может быть победителя. 

В съемках картины приняли участие известные действующие и бывшие бойцы UFC – экс-чемпион в полусреднем весе Тайрон Вудли, а также Дональд «Ковбой» Серроне, Эрик Андерс и Кенни Флориан.  

«Мы вложили много сил и любви в этот фильм, и рады, что такая компания, как IFC Films станет нашим партнером по реализации этого проекта, − говорит Николай Саркисов. − Это оригинальная, захватывающая история, в которой затронута извечная проблема отцов и детей. Надеемся, что эта картина найдет отклик в душе каждого зрителя».

Съемки фильма прошли осенью 2018 года в Бирмингеме, штат Алабама. Релиз в США намечен на ноябрь 2020 года.

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17.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Блиц Фильм

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