Трейлер «Вечных» установил рекорд по просмотрам в Интернете в постковидный период

Первый тизер комикса ВЕЧНЫЕ установил рекорд по просмотрам среди трейлеров в постпандемийный период, сообщает Deadline. Ролик нового фильма киновселенной Marvel с Анджелиной Джоли в одной из главных ролей за первые 24 часа после выхода в сети был просмотрен 77 млн раз. Это самый внушительный результат для трейлера фильмов студий Disney и Marvel за все 14 месяцев, что продолжается пандемия коронавируса.

Для сравнения, ВЕЧНЫЕ прrвзошли результат другой предстоящей премьеры Disney — фильма КРУЭЛЛА, который за сутки после релиза набрал 71 млн просмотров. Примечательно, что ВЕЧНЫЕ также смогли обогнать допандемийные объемы просмотров роликов диснеевских картин МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ (61,7 млн) и АЛЛАДИН (60,8 млн). Трейлер сериала Disney+ «Сокол и Зимний солдат» мог похвастаться 125 млн просмотров, однако в эту цифру включены зрители трансляции финала Суперкубка, во время которого выходил ролик. Также показатели новинки далеки от рекордных показателей главных блокбастеров Marvel. В свое время трейлер фильма МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ за первые сутки с момента появления в открытом доступе был просмотрен 289 млн раз.

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28.05.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Deadline